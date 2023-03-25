أسود الرافدين تدخل الإختبار الأول ودّياً مع الدب الروسي

الناصرية – باسم الركابي

يخوض المتتخب الوطني لكرة القدم مباراته الودية مع المنتخب الروسي اليوم الأحد عند السابعة مساء بملعب زينت بعدماانهى مرانه الاخير امس الاول الجمعة في بغداد بقيادة المدير الفني الإسباني خيسيوس كاساس قبل مغادرته على متن طائرة روسية بعد فشل الاتفاق مع الخطوط الجوية العراقية التي طلبت مبلغ 168 الف دولار .

المدير الفني

وكان المدير الفني للمنتخب قد ابعد عدد من لاعبي المنتخب ممن شاركوا في بطولة خليجي25 في البصرة والتتويج باللقب وإضافة آخرين بدلا عنهم ممن سبق لهم ومثلوا المنتخب في أوقات مختلفة وكا.ن الوطني قدتغلب على الكويت بهدف في اخر لقاء ودي مع الكويت في الثلاثين من كانون أول من العام الماضي .

المباريات الودية

وشيء مهم جداعندما تعمد رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال خوض المباريات الودية ضمن ايام (فيفا دي) مع فرق قوية والخروج من خانة اللعب مع المنتخبات التقليدية الاسيوية والعربية عندما لعب الوطني مباريات ودية مع منتخبات كانت تحضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم الاخيرة في قطر ويعلم الاتحاد انها اقوى من الوطني الذي خرج بخيبة كبيرة من التصفيات الحاسمة لكاس العالم امام فرق كان في أوقات افضل منها لكن المشاكل الفنية التي واجهت اعداد الوطني في فترة الاعداد والمشكلة عرقلتها للفريق عندما استمر يلعب تحت فكراكثر من مدرب في جميع بطولات كأس العالم ولأسباب مختلفة لكن المشكلة الاكبر كل الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من توازن الامور والأخذ بالمنتخب بالاتجاه الصحيح والسيطرة على الامور والتصرف بشكل عملي لتأمين المشاركات كما يجب.

ضجة كبيرة

وقبلها واجه الاتحاد ضجة كبيرة لكونه اختار عدد من الفرق المؤهلة لكأس العالم الاخيرة لمواجهة الوطني وانه سيكون ضحية والتهكم على الاتحاد وكأنهم لايريدون ان لايتقدم الفريق خطوة من خلال الاستفادة من مباريات اكبر وفرق لها باع كروي ومعروفة وان يكشف عن وزنه الحقيقي عندما تقابل مع المكسيك وخسر باربعة اهداف وتعادل مع الإكوادور بدون اهداف كما ألغيت مباراتي كوستاريكا وفنزويلا .

الخطوة الاخرى

وكانت الخطوة الاخرى تاني الاتحاد في اختيار المدير الفني للمنتخب قبل وقوع الاختيار على الاسباني كاساس للعمل وفق اهداف محددة حيث بطولة آسيا المقبلة والتحضير لبطولة كأس العالم المقبلة كما تحسب له الحصول على لقب خليجي 25 ولو لايمكن اعتمادها كتجربة في تقيم المنتخب فنيا لتواصع الفرق لان البطولات المقبلة تضم فرق مهمة .

فترة مختلفة

المنتخب يمر بفترة مختلفة ويمكن القول انها فترة بناء وعداد افضل وان تكون متكاملة كما يجب للاستحقاقات المقبلة ويبقى ان يستقر المدير الفني على التشكيل لأهمية هذا الامر على حالة تعزيز دوره من حيث الانسجام واللعب والاستقرار عندما لجا لابعاد عدد من اللاعبين ممن مثلوا المنتخب في خليجي 25 والكل ينتظر ان ينضج الفريق ويحظى بالمزيد من عناصر الخبرة لاستعادة مستواه عبر مجموعة لاعبين قادرين لتغير مسار المشاركات المختلفة والدفاع عن سمعته والكرة العراقية وهذا بتوقف على جهود دعم اللاعبين للمدرب الحالي المنحدر من مدرسة كروية متطورة وعمل مع المتتخب الإسباني كما يبدو الإتحاد منحه صلاحيات كاملة عندما رفض المشاركة ببطولة غربي آسيا في الإمارات وإلغاء معسكر روسيا والاكتفاء بإجراء مباراة اليوم وقبلها قيامه أبعاد واستدعاء لاعبين في توجة لاعداء المنتخب وان يكون في الجاهزبة والرغبة في تحقيق مشاركات منتجة وهذا قد يمكنه من تحقيق أشياء مهمة جداوجعل من المنتخب الطرف القوي والمنافس القادم بقوة والكل ومعهم الاتحاد يرون أنفسهم امام مسؤولية جديدة.

مباراة اليوم

مؤكد الوطني سيلعب المباراة بطموحات الفوز لكن على المدرب والاعبين ادراك الصعوبات بمافيهاالاجواء الباردة وقوة اصحاب الارض وظروف اللعب لكن كاساس يعول على اداء اللاعبين في وضع بدني وفني متوازن للأغلبية خاصة المحترفين القادمين من دوريات قوية هي في كل الأحوال افضل من دوريناالتقليدي ما بجعل من المدرب الاعتماد على المحترفين لأهمية اللقاء وشيءجيد تحقيق الظهور المطلوب ولان اللقاء يلزم اللاعبين تقديم العطاء والمستوى والاهم الفوائد الشخصية في عكس وتأكيد ثقتهم امام المدرب الذي يبدو لا يعير اهمية لاي لاعب فقط لمن هو قادر على اللعب وتقديم العطاء بحسب رؤية المدرب الذي ينتظر منهم اداء مرتقب ولانه سيواصل البحث عن الاعب الجاهز والتشكيل المطلوب وهي الطريقة التي تمكنه من النجاح .

ومؤكد ان عملية التغير ستبقى مستمرة من قبل المدير الفني الذي يتابع مباريات الدوري باهتمام وهذا بدوره يعطي فرصة اللعب فقط للذي يستحقها ما يجعل من المنافسة بين اللاعبين على أشدها و فرصة امام اللاعبين والمنتخب بشكل عام في تقديم مباراة متكاملة امام فريق مهم لان الوطني يبقى مطالب بتقديم نفسه بالشكل المؤثر .

منتخب روسيا

منتخب روسيا البلد الذي نظم كاس العالم عام2018 واقترب من الوصول إلى نهائيات بطولة قطر عندما بلغ الملحق لكنه ابعد من البطولة بسبب حرب روسيا كرواتيا ولعب الخميس مباراة ودية امام ايران في طهران الخميس انتهت بتعادلهما بهدف وسيلعب اول مباراة مع الوطني بعد اندلاع الحرب المذكورة اليوم الأحد عند السادسة مساءا بقيادة المدرب فاليري كاربن المتوقع أن تجري تحت انظار جمهور كبير ينتظر هذه اللحظة برغبة بعد الابتعاد عن المنتخب والمنتخب عن جمهوره بسبب الحرب .

اخر مرة

وجمهور روسيا شاهد منتخبه اخر مرةامام قبرص في تصفيات كأس العالم قبل أن يعود إليوم ويتطلع لظهور قوي امام جمهوره والتطلع لنتيجة معنويةوان يظهر في الجاهزية وفي خطوة قد تفتح الباب لحين العودة للمشاركات القادمة .

المنتخب الوطني

وكان المدير الفني قد استدعى 24 لاعبا للمباراة المذكورة بعد اكتمال صفوفه بالتحاق اللاعبين زيدان اقبال وعلي عدنان وحسن رائد وذلك لخوض اللقاء الودي مع روسيا وقد غادر الجمعة الى روسيا بقيادة الإسباني كاساس والاعببن المدعوين كل من جلال حسن،فهد طالب،احمد بإسم لؤي العاني، كرار نبيل،حسين علي،ألكسندر أوراها ،مناف يونس،أمجد عطوان،محمد علي عبود حسين عمار،أسامة رشيد،أيمن حسين،احمد فرحان،حمزة عدنان،علي فائز، مصطفى ناظم، ابراهيم باينش، اسو رستم،مصطفى محمد،علي الحمادي، علي عدنان زيدان اقبال ، حسن رائد.

صاحب محمد

ويقول لاعب ومدرب نادي الناصربة الرائد صاحب محمد الذي يهمنا أن تسير عملية اعداد المنتخب بالاتجاه الصحيح وان يستعيد قدراته وإمكاناته امام الدخول في منافسات مختلفةحتى على النطاق الآسيوي المنتخبات التي تشهد تطور سريع ما يتطلب من المدير الفني اعداد المنتخب بافضل حال لكي يظهر منافس قوي ويعول كثيرا على عناصره في تقديم مباريات متكاملة.

فوز كربلاء

تاهل فريق كربلاء لدور16 لبطولة كاس العراق بعد تغلبه على الصناعة بهدف في لقاء مؤجل جرى امس الاول في كربلاء ليصبح الفريق15في الدور القادم وبانتظار اكتمال عقد الفرق ال16من الفائز من لقاء القاسم ودهوك الذي جرى امس في ملعب كربلاء وتجري سحبة مباريات الدور الجديد غد الثلاثاء عند الواحدة ظهرا بمشاركة 12فريق ممتازة و4 فرق درجة أولى بعد خروج فرق الدرجة الثانية من الدور الاخير كما لم تشهد البطولة أية مفاجأة.