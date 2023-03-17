أسود‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬يقضون‭ ‬على‭ ‬شيخهم

دار السلام‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فقد‭ ‬متنزه‭ ‬سيرينغيتي‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬أسداً‭ ‬مشهوراً‭ ‬ببدته‭ ‬الكثيفة،‭ ‬إذ‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬أسود‭ ‬آخرين‭ ‬أصغر‭ ‬سناً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الخميس‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬بالحياة‭ ‬البرية‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬المتنزهات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬كاثرين‭ ‬مبيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الأسد‭ ‬بوب‭ ‬جونيور‭ ‬البالغ‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬قُتل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬مع‭ ‬أسود‭ ‬منافسة‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬الشائع‭ ‬أن‭ ‬تتقاتل‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬معينة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الأسود‭”.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الحيوان‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ “‬أسد‭ ‬سيرينغيتي‭”‬،‭ ‬وكان‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬بدته‭ ‬الكثيف‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لوالده‭ ‬بوب‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬تيمنا‭ ‬بمغني‭ ‬الريغي‭ ‬الشهير‭ ‬بوب‭ ‬مارلي‭ ‬المعروف‭ ‬بجدائل‭ ‬شعره‭.‬‮ ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬الأسود‭ ‬الأفريقية‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬الحرية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنظمة‭ “‬كاتس‭ ‬أوف‭ ‬أفريكا‭” ‬المتخصصة‭.‬

ويضم‭ ‬متنزه‭ ‬سيرينغيتي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬تنزانيا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3000‭ ‬و3500‭ ‬أسد،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الوجود‭ ‬البشري‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬هجرتها‭ ‬والصيد‭ ‬يحدّان‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬مَواطن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭.‬‮ ‬