أسعار كلاب كورغي تسجل مستويات قياسية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لامست‭ ‬أسعار‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي،‭ ‬وهو‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تفضله‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬أرقاماً‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬اقتنت‭ ‬مدى‭ ‬حياتها‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬موقع‭ “‬بيتس‭ ‬فور‭ ‬هومز‭” (‬Pets4Homes‭) ‬الالكتروني‭ ‬البريطاني‭ ‬لبيع‭ ‬الحيوانات‭ ‬المدللة‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّ‭ “‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬مربو‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي‭ ‬المسجلة‭ ‬رسمياً‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬جديد‭ ‬اليوم‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬متوسط‭ ‬الأسعار‭ “‬تضاعف‭” ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الفائتة،‭ ‬مضيفاً‭ “‬في‭ ‬أحدث‭ ‬إعلانات‭ ‬البيع،‭ ‬تجاوزت‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬كورغي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الـ2500‭ ‬جنيه‭ ( ‬نحو‭ ‬2690‭ ‬دولاراً‭)”.‬

وشهد‭ ‬الموقع‭ “‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬يومية‭ ‬عن‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي‭ ‬أعلى‭ ‬بعشر‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭”.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬زيادة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي‭ ‬وأسعاراً‭ ‬تجاوزت‭ ‬تلك‭ ‬المُسجّلة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬مبيعات‭ ‬الحيوانات‭ ‬المدللة‭ ‬ذروتها‭.‬

واقتنت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الكلاب‭ ‬الصغيرة‭ ‬مع‭ ‬تفضيلها‭ ‬سلالة‭ “‬بيمبروك‭” ‬إضافة‭ ‬إلى‭ “‬دورغي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬تزاوج‭ ‬بين‭ ‬سلالتي‭ ‬كورغي‭ ‬وداشهند‭.‬

وتلقت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬أول‭ ‬كلب‭ ‬كورغي،‭ ‬واسمه‭ ‬سوزان،‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬سنة‭ ‬1944‭. ‬ومنذ‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬شعبية‭ ‬السلالة‭ ‬بنسبة‭ ‬56‭%‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ “‬كينيل‭ ‬كلوب‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬بريطانية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الكلاب‭ ‬وتدريبها‭.‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي‭ ‬أيضاً‭ ‬عقب‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬كراون‭” ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬حياة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬وتضاعفت‭ ‬أعداد‭ ‬كلاب‭ ‬كورغي‭ “‬بيمبروك‭”‬‭ ‬المسجلة‭ ‬تقريباً‭ ‬بين‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬وسنة‭ ‬2020،‭ ‬بحسب‭ “‬كينيل‭ ‬كلوب‭”. ‬وقبيل‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬الملكة‭ ‬كلبان‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كورغي،‭ ‬هما‭ “‬ميوك‭” ‬و‭”‬ساندي‭”‬،‭ ‬ظهرا‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬جنازتها‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬برفقة‭ ‬حارسين‭ ‬لدى‭ ‬مرور‭ ‬موكب‭ ‬التشييع‭ ‬مغادراً‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬وداع‭ ‬تاريخي‭.‬

وكان‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو،‭ ‬وهو‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملكة،‭ ‬تبنّى‭ ‬هذين‭ ‬الكلبين‭.‬