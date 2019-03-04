أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬يبيع جوائزه‭ ‬بـثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لتعليم‭ ‬الاطفال

لوس‭ ‬انجليس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬حصل‭ ‬اسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الاميركية،‭ ‬افضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬جوائزه‭ ‬وتذكاراته،‭ ‬وسيخصص‭ ‬المبلغ‭ ‬للتعليم‭. ‬واشارت‭ ‬قناة‭ ‬«إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن»‭ ‬الاميركية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬(71‭ ‬عاما)،‭ ‬باع‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬234‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬تذكاراته،‭ ‬منها‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬الخواتم‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬تكريما‭ ‬للفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬الثمانينيات‭. ‬وبيع‭ ‬الخاتم‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬بعد‭ ‬احرازه‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬بأعلى‭ ‬سعر‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬مقابل‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬بيعت‭ ‬كرة‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬وتحمل‭ ‬توقيعه،‭ ‬بمبلغ‭ ‬270‭ ‬ألفا،‭ ‬وثلاث‭ ‬كؤوس‭ ‬من‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬(1976،‭ ‬1972‭ ‬و1974)،‭ ‬مقابل‭ ‬120‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬منها‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وستذهب‭ ‬عائدات‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬«سكاي‭ ‬هوك»‭ ‬(اشارة‭ ‬الى‭ ‬حركته‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬التسجيل)،‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بمساعدة‭ ‬أطفال‭ ‬الاحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وكان‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬أكد‭ ‬عند‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬دار‭ ‬غولدن‭ ‬للمزاد‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬نيوجرزي،‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬«جزءا‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬يجبرون‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬أفضل‭ ‬تذكاراتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسديد‭ ‬ديونهم»،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬تجاوزه‭ ‬لضائقة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العقد‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬وأصبح‭ ‬الآن‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬«في‭ ‬وضع‭ ‬مالي‭ ‬قوي»‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الروايات‭ ‬والقصص‭ ‬التاريخية،‭ ‬«عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الامر‭ ‬بالاختيار‭ ‬بين‭ ‬تخزين‭ ‬جوائزي‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬لأطفال‭ ‬بتبديل‭ ‬حياتهم،‭ ‬تم‭ ‬الخيار‭ ‬بسرعة،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬أبيع‭ ‬كل‭ ‬شيء»‭.‬

وبين‭ ‬عامي‭ ‬1969‭ ‬و1989،‭ ‬أحرز‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الاميركي‭ ‬ست‭ ‬مرات:‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬بداياته‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬(1971)،‭ ‬ومع‭ ‬ليكرز‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الذهبية‭ ‬للفريق‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬زميله‭ ‬إرفين‭ ‬«ماجيك»‭ ‬جونسون،‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

واختير‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬جعبته،‭ ‬رغم‭ ‬اعتزاله‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬طويلة،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬حيث‭ ‬يعتلي‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬مع‭ ‬38387‭ ‬في‭ ‬1560‭ ‬مباراة‭.‬