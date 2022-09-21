أسرى امريكان وبريطانيون نقلوا من روسيا إلى السعودية

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬الزمان‭: ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬توسطت‭ ‬لنقل‭ ‬10‭ ‬أسرى‭ ‬حرب‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والمغرب‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭.‬

وتضمنت‭ ‬المجموعة‭ ‬خمسة‭ ‬بريطانيين‭ ‬وأميركيين‭ ‬اثنين‭ ‬وشخص‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والسويد‭ ‬وكرواتيا،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬العملية‭.‬

وأكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬إنّ‭ ‬الأسرى‭ ‬تم‭ ‬‮«‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬مواطنيها‭ ‬الخمسة‭ ‬‮«‬خبر‭ ‬مرحب‭ ‬به‭ ‬للغاية‭ .. ‬ينهي‭ ‬شهورا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬والمعاناة‭ ‬لهم‭ ‬ولعائلاتهم‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنّهم‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬وكلاء‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬ووجهت‭ ‬الشكر‭ ‬للرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والسعودية‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وكتبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدية‭ ‬آن‭ ‬ليندي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬مواطنها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬محتجزا‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬‮«‬خضع‭ ‬للتبادل‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬صحة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬ووجهت‭ ‬الشكر‭ ‬أيضا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬والسعودية‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬إنّ‭ ‬الخطوة‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جهود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للسعودية،‭ ‬‮«‬واستمرارا‭ ‬لجهوده‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ – ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬موعد‭ ‬نقل‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم‭.‬