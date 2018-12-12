أسرى‭ ‬سعوديون‭ ‬مشمولون‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬والمحادثات‭ ‬اليمنية‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬هدنة

ريمبو‭ (‬السويد‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكّد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬السويد‭ ‬ومسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬آخر‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬تبادل‭ ‬الاسرى‭ ‬الموقع‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬يشمل‭ ‬جنودا‭ ‬سعوديين،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬نادر‭ ‬لوجود‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضّلا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬ان‭ ‬لائحة‭ ‬أسماء‭ ‬الاسرى‭ ‬التي‭ ‬تقدّمت‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عسكري‭ ‬غير‭ ‬يمني‭ ‬بينهم‭ ‬سعوديون،‭ ‬بينما‭ ‬ذكر‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السعوديين‭ ‬يقدّر‭ ‬بثلاثين‭. ‬فيما‭ ‬حاولت‭ ‬ان‭ ‬تدفع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اختتام‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السويد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع‭. ‬ويدفع‭ ‬الوسطاء‭ ‬بحسب‭ ‬المبادرات‭ ‬المطروحة‭ ‬والتي‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشتها،‭ ‬باتجاه‭ ‬خفض‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬الحديدة‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬وتعز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬أفقر‭ ‬بلدان‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬

وسيشارك‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لجولة‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬ريمبو،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعطاء‭ ‬دفع‭ ‬لوفدي‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬لمواصلة‭ ‬المحادثات‭.‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬غوتيريش‭ ‬“سيجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الوفدين‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وسيلقي‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات”‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬وهي‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬

ويتبادل‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬الجدية‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصير‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬والتي‭ ‬يعتبر‭ ‬ميناؤها‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬غالبية‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬للوفدين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬تحظ‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬بإجماع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ويرفض‭ ‬المتمردون‭ ‬الانسحاب‭ ‬منها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬لوقف‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه‭ ‬بهدف‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭.‬

وأكد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬العجري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬“هناك‭ ‬تقدم‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬بصعوبة‭. ‬تقدم‭ ‬بطيء”‭.‬

لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬“هناك‭ ‬تعنت‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر”،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬اليوم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬عسكر‭ ‬زعيل‭ ‬أن‭ ‬وفده‭ ‬سيتمسك‭ ‬بشدة‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬2216‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬2015،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬المتمردين‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬سيطروا‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحديدة‭.‬

–‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬المطار‭ ‬–

بدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬شهدت‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬لوقف‭ ‬تقدم‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬والمدن‭ ‬الكبرى‭ ‬الاخرى‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬تهدّد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬وتعز،‭ ‬يخوض‭ ‬الطرفان‭ ‬أيضا‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬المغلق‭ ‬منذ‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬السعودي‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬اعلنت‭ ‬السبت‭ ‬أنّها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬داخلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مطار‭ ‬دولي‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتها‭.‬

وقال‭ ‬عثمان‭ ‬المجلي‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬ريمبو‭ ‬الاربعاء‭ ‬“لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬نقاشات‭ ‬في‭ ‬الموضوع”‭.‬

وتوصّل‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لتبادل‭ ‬الاسرى،‭ ‬وتبادلا‭ ‬أسماء‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يبدأ‭ ‬التنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭. ‬وتأمل‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬الأمن‭.‬

وفي‭ ‬الكويت،‭ ‬التي‭ ‬سهّلت‭ ‬نقل‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬إلى‭ ‬السويد‭ ‬واستضافت‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬محادثات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬يوم،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الصباح‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيرته‭ ‬النمساوية‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬مستعدة‭ ‬لاحتضان‭ ‬جولات‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭.‬

وأوضح‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬“الكويت‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للوقوف‭ ‬مع‭ ‬الاشقاء‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يرون‭ ‬بأنه‭ ‬مناسب‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬السلم‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الكويت”‭.‬

–‭ ‬سوق‭ ‬سوداء‭ ‬للأسلحة‭ ‬–

تتّهم‭ ‬الحكومة‭ ‬والتحالف‭ ‬الداعم‭ ‬لها‭ ‬المتمردين‭ ‬بتلقي‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬تأييدها‭ ‬للحوثيين‭ ‬سياسي‭.‬

وأفاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تقرير‭ ‬نصف‭ ‬سنوي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سيناقشه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنه‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬“فحصت‭ ‬حاويتين–قاذفتين‭ ‬لصواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬كان‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬صادرها‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ولاحظت‭ ‬سمات‭ ‬خاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬إيراني‭ ‬وعلامات‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬و2017”‭.‬

وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬“فحصت‭ ‬أيضا‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض–جو‭ ‬تم‭ ‬تفكيكه‭ ‬جزئيا‭ ‬وصادره‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬ولاحظت‭ ‬سمات‭ ‬خاصة‭ ‬تتطابق‭ ‬على‭ ‬سمات‭ ‬صاروخ‭ ‬إيراني”‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصدر‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬مستمر‭.‬

وفي‭ ‬صنعاء،‭ ‬اعتبر‭ ‬السفير‭ ‬عبد‭ ‬الاله‭ ‬حجر‭ ‬المسؤول‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحوثيين‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬“ضعيف‭ ‬جدا‭ ‬وركيك‭ ‬ولا‭ ‬يحمل‭ ‬أي‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬إيرانية‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬وسيلة‭ ‬التهريب‭ ‬ولا‭ ‬أين‭ ‬وجدت‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬ومتى‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها”‭.‬