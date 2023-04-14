أسرع‭ ‬توجيه‭ ‬اتّهام‭ ‬بقضية‭ ‬تسريب وثائق‭ ‬أمريكية‭ ‬سرية‭ ‬

روسيا‭.. ‬تأهب‭ ‬أسطولها‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬ومبيعات‭ ‬نفطها‭ ‬الى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬

باريس‭- ‬موسكو‭ – ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

وجّهت‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬العسكري‭ ‬جاك‭ ‬تيشيرا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬لائحة‭ ‬اتّهام‭ ‬لتسريبه‭ ‬سلسلة‭ ‬وثائق‭ ‬دفاعية‭ ‬سرّية‭ ‬للغاية‭ ‬تتعلّق‭ ‬خصوصاً‭ ‬بالحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سبّب‭ ‬انكشافها‭ ‬حرجاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لواشنطن‭.‬

وتيشيرا،‭ ‬العنصر‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬بالحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬مثُل‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬حيث‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬تهم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬تخزين‭ ‬ونقل‭ ‬معلومات‭ ‬متعلّقة‭ ‬بالدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‮»‬‭ ‬و»سحب‭ ‬وتخزين‭ ‬وثائق‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬سرّية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الجمعة‭ ‬وضع‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬وبدء‭ ‬مناورات‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬مسبقًا،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تقارب‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬وتوتر‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭.‬‮ ‬

وبأوامر‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬قال‭ ‬شويغو‭ ‬إن‭ ‬أسطول‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬الروسي‭ ‬المتمركز‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭ ‬،‭ ‬سيعمل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قصير‮»‬‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بحرية‭ ‬‮«‬قريبة‭ ‬وبعيدة‮»‬‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المناورات،‭ ‬سيتدرب‭ ‬أسطول‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬على‭ ‬‮«‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‮»‬،‭ ‬و»البحث‭ ‬عن‭ ‬غواصات‭ ‬وتدميرها‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬طوربيدات‭ ‬ومدفعيات‭ ‬وصواريخ،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬شويغو‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬صد‭ ‬هجوم‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬شويغو‭ ‬إن‭ ‬الأدميرال‭ ‬نيكولاي‭ ‬إيفمينوف‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬بأكمله،‭ ‬سيشرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التدريبات‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مرتبطة‮»‬‭ ‬بوجود‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬حيث‭ ‬ينصب‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬ومنافستها‭ ‬الأميركية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬تدريب‭ ‬عسكري‭ ‬عادي‭ ‬وروتيني‭ ‬وتطوير‭ ‬لقواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬وتحقق‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬القتالية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المقرر‮»‬‭ ‬حاليا‭ ‬أن‭ ‬يحضرها‭ ‬بوتين‭.‬

و‭ ‬بلغت‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬لكن‭ ‬عائداتها‭ ‬تراجعت‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬الجمعة‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬بشأن‭ ‬سوق‭ ‬النفط‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومجموعة‭ ‬السبع‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬شحنات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بمقدار‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭ ‬وبلغ‭ ‬8،1‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2020‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬المكررة‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمقدار‭ ‬450‭ ‬الف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬لتبلغ‭ ‬3،1‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬الأخير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الروسية‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬بفضل‭ ‬زيادة‭ ‬تدفق‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬شوهدت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬عائدات‭ ‬روسيا‭ ‬ارتفعت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بمقدار‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬12،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لكنها‭ ‬بقيت‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬43‭ ‬بالمئة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬