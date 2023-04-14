أسرع‭ ‬توجيه‭ ‬اتّهام‭ ‬بقضية‭ ‬تسريب وثائق‭ ‬أمريكية‭ ‬سرية‭ ‬

روسيا.. تأهب أسطولها في المحيط الهادئ ومبيعات نفطها الى أعلى مستوى
باريس- موسكو – واشنطن -الزمان
وجّهت محكمة فدرالية الجمعة إلى العسكري جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاماً لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية للغاية تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا سبّب انكشافها حرجاً كبيراً لواشنطن.
وتيشيرا، العنصر في سلاح الجو بالحرس الوطني، مثُل الجمعة أمام محكمة فدرالية في بوسطن حيث وجّهت إليه تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح» و»سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح».
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقًا، في أجواء تقارب مع بكين وتوتر مع الغرب.
وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويغو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى ، سيعمل «خلال وقت قصير» على تدريبات قتالية في مناطق بحرية «قريبة وبعيدة».
وخلال هذه المناورات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على «صد هجمات جوية مكثفة»، و»البحث عن غواصات وتدميرها» وكذلك إطلاق نار من طوربيدات ومدفعيات وصواريخ، كما ذكر شويغو خلال اجتماع مع كبار الضباط.
وأوضح وزير الدفاع أن هذه المناورات تهدف إلى «تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم».
وقال شويغو إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف قائد الأسطول الروسي بأكمله، سيشرف على هذه التدريبات. من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هذه المناورات «غير مرتبطة» بوجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ينصب الاهتمام على الصين ومنافستها الأميركية.
وقال «إنه تدريب عسكري عادي وروتيني وتطوير لقواتنا المسلحة وتحقق من جاهزيتها القتالية»، مشيرا إلى أنه «ليس من المقرر» حاليا أن يحضرها بوتين.
و بلغت صادرات النفط الروسي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا في آذار/مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8،1 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ابريل 2020. وقالت الوكالة إن القسم الأكبر من الزيادة يعود إلى المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل يومياً لتبلغ 3،1 ملايين برميل. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن «صادرات النفط الروسية بلغت في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا». وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12،7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.