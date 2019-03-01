أسرع‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬لمنع‭ ‬الحرب‭: ‬باكستان‭ ‬تفرج‭ ‬عن‭ ‬طيار‭ ‬هندي‭ ‬

اسلام‭ ‬اباد‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

افرجت‭ ‬باكستان‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬طيار‭ ‬هندي‭ ‬أسرته‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬«مبادرة‭ ‬سلام»‭ ‬حيال‭ ‬الهند،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬النوويتين‭.‬

وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬المتجاورين‭ ‬الواقعين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭. ‬وقامت‭ ‬طائرات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬بدخول‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للبلد‭ ‬الآخر،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬الأسورة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬نزاعا‭ ‬مفتوحا‭.‬

وأدى‭ ‬هذا‭ ‬التوتر‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬العالمية‭. ‬فيما‭ ‬أعادت‭ ‬باكستان‭ ‬فتح‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬جزئيا‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬بعدما‭ ‬علق‭ ‬آلاف‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬اغلاق‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬مطاراتها‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الهند‭.‬

وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الباكستاني‭ ‬«فتح‭ ‬جزئياً»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬سيفتح‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الاثنين‭.‬

وفي‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭ ‬الجمعة،‭ ‬أكد‭ ‬متحدّث‭ ‬آخر‭ ‬باسم‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الرحلات‭ ‬القادمة‭ ‬والمغادرة‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬وبيشاور‭ ‬وكراتشي‭ ‬وكويتا،‭ ‬سيسمح‭ ‬لها‭ ‬بالطيران‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬(بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬13,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيعاد‭ ‬فتح‭ ‬مطارات‭ ‬أخرى‭ ‬«تدريجيا»‭.‬

ودعت‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الركاب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬للاتصال‭ ‬بالخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وعبر‭ ‬اللفتنانت‭ ‬كولونيل‭ ‬أبيناندان‭ ‬فارثامان‭ ‬الذي‭ ‬أسقطت‭ ‬طائرته‭ ‬فوق‭ ‬كشمير،‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واغا‭ ‬الحدودية،‭ ‬بعد‭ ‬تأخر‭ ‬لساعات،‭ ‬وبدا‭ ‬مصابا‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬عينيه‭.‬

وانطلقت‭ ‬الشرارة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬كشمير‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وتطالب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬بهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة،‭ ‬وتواجهتا‭ ‬في‭ ‬حربين‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الطيار‭ ‬الهندي‭ ‬ابيناندان‭ ‬فارثامان‭ ‬في‭ ‬«مبادرة‭ ‬سلام»‭ ‬حيال‭ ‬الهند‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬«رغبتنا‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تفسر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ضعف»‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬القومي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭.‬

وتتهم‭ ‬الهند‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬جارتها‭ ‬بدعم‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬والكفاح‭ ‬المسلح‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الخاضع‭ ‬للهند‭ ‬من‭ ‬كشمير‭. ‬وضربت‭ ‬حركة‭ ‬التمرد‭ ‬الدولة‭ ‬الهندية‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬أوقع‭ ‬أربعين‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬ألقل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬شباط/فبراير‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التمرد‭ ‬الانفصالي‭ ‬في‭ ‬1989‭.‬

ووضع‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬رجل‭ ‬البلاد‭ ‬القوي،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والمعلقين‭ ‬المطالبين‭ ‬بالانتقام،‭ ‬بينما‭ ‬سيترشح‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الربيع‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭.‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الهندي‭ ‬«ضربة‭ ‬وقائية»‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬معسكر‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الباكستانية‭ ‬لجماعة‭ ‬«جيش‭ ‬محمد»‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬إحدى‭ ‬المجموعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬مقاتلة‭ ‬نيولدهي‭ ‬في‭ ‬كشمير،‭ ‬وتبنت‭ ‬الهجوم‭.‬

ولم‭ ‬تشن‭ ‬الهند‭ ‬أي‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬1971‭ ‬حول‭ ‬باكستان‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬بنغلادش،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬يمتلك‭ ‬سلاحا‭ ‬نوويا‭.‬