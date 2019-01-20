أسرار‭ ‬مواقف‭ ‬طنطاوي‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لحكم‭ ‬مبارك

القاهرة – مصطفى عمارة
اقام قصر ثقافة الجيزة مساء امس ندوة لمناسبة احتفال مصر بالذكرى الثامنة للثورة استضاف خلالها الكاتب الصحفي والنائب السابق مصطفى بكرى والذي كان واحدا من المقربين للمشير طنطاوى وزيرالدفاع السابق حيث استعرض بكري كتابه، الدولة والفوضى، والذي تضمن اسراراً خطيرة عن ثورة يناير من خلال شهادات مسجلة مع المشير طنطاوى وعمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق، كما شارك فى الندوة كل من د/ مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية ومستشار الرئيس مبارك السابق والمؤرخ عاصم الدسوقي . و اكد بكري ان المشير طنطاوي كان رافضا بشدة عملية توريث السلطة لجمال مبارك وطالب الرئيس مبارك باحداث تغييرات لاحتواء الاحتقان فى الشارع وانه اقسم له انه لن يسمح بتوريث السلطه الا على جثته الا ان مبارك لن يستمع لنصائح طنطاوي حتى اندلعت الثورة والتى بدات بعده الاف فى ميدان التحرير وطالب المتظاهرين باقالة وزير الداخلية والغاء انتخابات 2010 المزورة وتنفيذ احكام القضاء الا ان مبارك لم يتجاوب مع مطالب المتظاهرين مما ادى الى تطور الاحداث ورفض المشير بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة فض المتظاهرين بالقوة من ميدان التحرير وامتدت المظاهرات الى مناطق اخرى وسقط اول شهيد بالسويس.وعن موقف الاخوان بالثورة قال بكري انهم تجنبو المشاركة في بداية الامر حتى تتضح الامور وعندما تصاعدت المظاهرات نزلوا الى الشوارع بالالاف وكشف بكري ان اجهزة الامن رصدت اتصالات بين الاخوان وحركة حماس وحزب الله حيث تم الاتفاق على اقتحام السجون ،وبالفعل نجحت عناصر من حماس وحزب الله فى الافراج عن الالاف من المعتقلين من الاخوان وحركة حماس وحزب الله. ورغم تصاعد الاحتجاجات الا ان تجاوب مبارك معها كان بطيئا مما دفع قادة القوات المسلحه للاجتماع لاول مرة بدون مبارك وطالبوه بالتنحي وتعيين عمر سليمان واستجاب مبارك للامر وانتقل هو واسرته الى شرم الشيخ ورغم مخطط الاخوان للاستيلاء على السلطة الا ان المشير اقسم انه لن يمكن الاخوان من حكم مصر ونجح فى نهاية الامر من تحقيق هدفه بمساعدة الرئيس السيسى وزير الدفاع وتم اقصاء الاخوان بعد ثورة 30 يونيو.
وفى تعليقه على ماقاله بكري ، قال المؤرخ عاصم دسوقى ان ماذكره بكري يعد وثيقة هامة عن ثورة يناير الا انه يجب الاستناد الى مصادر اخرى عايشت الحدث او كانت قريبة منه كما ان هناك العديد من الالغاز التى لم يجب عنها بكري فى كتابه ،اما نتيجه لعدم المامه بها او لتجنب الحرج مع المصادر التى استند اليها فيما كشف مصطفى الفقى سكرتير الرئيس لشؤون المعلومات السابق ان الامريكان انقلبوا على السيسى فى السنوات الاخيرة بعد اعتقاله د/ سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية والذى كانوا يعتبرونه رجلهم المقرب في مصر، ورغم عدم تشكيك الفقي فى وطنية مبارك الا انه فى السنوات الاخيرة سمح لطبقة رجال الاعمال الفاسدين من الاستيلاء على اراضي الدولة ونهب ثرواتها وهو مازاد من الاحتقان الشعبى ضد نظامه .
وفى السياق ذاته قال احمد عبد الحفيظ القيادى فى الحزب الناصرى فى تصريحات خاصه ان ثورة يناير لم تحقق اهدافها حتى الان وان القياده السياسية سحبت اعترافها نهائيا بالثورة كما ان الاخوان احد اسباب فشل الثورة بسبب تامرهم عليها فى المقابل قال د/ عبد الله المغازى المتحدث الرسمى السابق باسم السيسى ان ثورة يناير عبرت عن اخلاق الشعب وان الرئيس السيسى يعمل على تحقيق اهداف الثورة بعد ان صحح مسارها وان الرئيس السيسى لم ينتقد الثورة بل انتقد احداث العنف والتخريب التى حدثت بها