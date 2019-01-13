أسرار‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬جميلة‭ ‬ومنى‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تلفت‭. ‬الانتباه‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬المصري‭ ‬الصداقة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬الشابة‭ ‬جميلة‭ ‬عوض‭ ‬والنجمة‭ ‬منى‭ ‬زكي‭. ‬وعبرت‭ ‬جميلة‭ ‬عن‭ ‬حبها‭ ‬الشديد‭ ‬لمنى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والشخصي،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬قريبة‭ ‬منها‭ ‬وتحبها‭ ‬كثيرا‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تتحدث‭ ‬عنها،‭ ‬فعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬هي‭ ‬ممثلة‭ ‬كبيرة‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تعطيها‭ ‬حقها،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬فهي‭ ‬تحبها‭ ‬كثيرا‭. ‬أما‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬صداقتهما‭ ‬القوية،‭ ‬فأرجعت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شيء‭ ‬يتشابهان‭ ‬فيه،‭ ‬حيث‭ ‬قالت:‭ ‬:أكثر‭ ‬شيء‭ ‬نتشابه‭ ‬فيه‭ ‬أننا‭ ‬بني‭ ‬آدمين‭ ‬حقيقيين”‭. ‬وعن‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬منى‭ ‬زكي،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬شاركتها‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬فيلم‭ ‬“من‭ ‬30‭ ‬سنة”،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تتشاركان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬“3‭ ‬شهور”‭ ‬لكنه‭ ‬تم‭ ‬إلغائه‭ ‬بعدما‭ ‬سافرا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصويره،‭ ‬والآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يجمعهما‭. ‬وكانت‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬قد‭ ‬حضرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬دار‭ ‬«فندي»‭ ‬للأزياء،‭ ‬برفقة‭ ‬الفنانة‭ ‬جميلة‭ ‬عوض،‭ ‬والتقطا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لهما‭ ‬سويا‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬جميلة‭ ‬عوض‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬تجمعها‭ ‬بالنجمة‭ ‬منى‭ ‬زكي،‭ ‬خلال‭ ‬تواجدهما‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مطارات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كاشفة‭ ‬أنهما‭ ‬محتجزتان‭ ‬في‭ ‬المطار‭.‬

منى‭ ‬وجميلة‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلهما‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاز‭ ‬طريفاً‭ ‬جدا،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرتا‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬وهما‭ ‬جالستان‭ ‬فوق‭ ‬حقائبهما‭ ‬وغارقتان‭ ‬في‭ ‬الضحك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬المحرج‭.‬

جميلة‭ ‬أرفقت‭ ‬الصور‭ ‬بتعليق‭ ‬طريف‭ ‬قالت‭ ‬فيه:‭ ‬“و‭ ‬بينما‭ ‬الفنانات‭ ‬على‭ ‬أغلفة‭ ‬المجلات‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬و‭ ‬جميلة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬الولايات”،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬سبب‭ ‬احتجازهما‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭. ‬لكن‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬أوضحت‭ ‬الأمر‭ ‬بعدها‭ ‬بفترة،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬مجرد‭ ‬دعابة‭ ‬من‭ ‬جميلة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬بموقع‭ ‬إنستغرام،‭ ‬ولم‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬نبأ‭ ‬يتصدر‭ ‬اهتمامات‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬