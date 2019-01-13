أسرار‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬جميلة‭ ‬ومنى‭ ‬

القاهرة – الزمان
تلفت. الانتباه في الوسط الفني المصري الصداقة القوية بين الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض والنجمة منى زكي. وعبرت جميلة عن حبها الشديد لمنى على المستوى الفني والشخصي، حيث قالت إن منى زكي قريبة منها وتحبها كثيرا ولا تعرف كيف تتحدث عنها، فعلى المستوى الفني هي ممثلة كبيرة لن تستطيع أن تعطيها حقها، وعلى المستوى الشخصي فهي تحبها كثيرا. أما عن سر صداقتهما القوية، فأرجعت الفنانة الشابة ذلك إلى وجود شيء يتشابهان فيه، حيث قالت: :أكثر شيء نتشابه فيه أننا بني آدمين حقيقيين”. وعن عملها مع منى زكي، قالت إنها شاركتها التمثيل في فيلم واحد هو فيلم “من 30 سنة”، كما كان من المفترض أن تتشاركان في بطولة فيلم آخر يحمل اسم “3 شهور” لكنه تم إلغائه بعدما سافرا إلى الولايات المتحدة من أجل تصويره، والآن لا يوجد أي عمل يجمعهما. وكانت منى زكي قد حضرت الشهر الماضي الحفل الذي أقامه دار «فندي» للأزياء، برفقة الفنانة جميلة عوض، والتقطا الكثير من الصور لهما سويا. يذكر أن جميلة عوض كانت قد نشرت من مجموعة صور تجمعها بالنجمة منى زكي، خلال تواجدهما في أحد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفة أنهما محتجزتان في المطار.
منى وجميلة كان رد فعلهما على هذا الاحتجاز طريفاً جدا، حيث ظهرتا في الصور وهما جالستان فوق حقائبهما وغارقتان في الضحك على هذا الموقف المحرج.
جميلة أرفقت الصور بتعليق طريف قالت فيه: “و بينما الفنانات على أغلفة المجلات منى زكي و جميلة محتجزين في الولايات”، دون أن تكشف سبب احتجازهما بهذا الشكل. لكن منى زكي أوضحت الأمر بعدها بفترة، وأكدت أن الأمر كله مجرد دعابة من جميلة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، ولم تتوقع أن يتحول الأمر إلى نبأ يتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.