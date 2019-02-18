أسرار‭ ‬آيفون‭ ‬الجديد‭ ‬تتسرب‭ ‬لاستعادة‭ ‬السوق

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬تقني‭ ‬مطلع‭ ‬،‭ ‬بعض‭ ‬المزايا‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬«آيفون»‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬ستطرحها‭ ‬شركة‭ ‬«أبل»‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحلل‭ ‬الرقمي،‭ ‬مين‭ ‬غشي‭ ‬كيو،‭ ‬وسبق‭ ‬لهذا‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬سرب‭ ‬معلومات‭ ‬صحيحة‭ ‬بشأن‭ ‬حجم‭ ‬ومزايا‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬معلومات‭ ‬أخرى‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬«ذا‭ ‬فيرج»‭ ‬عن‭ ‬المصدر‭ ‬المعروف،‭ ‬فإن‭ ‬«أبل»‭ ‬ستقوم‭ ‬بطرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬هواتف‭ ‬من‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يضم‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬3‭ ‬كاميرات‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬النتوء‭ ‬وحجم‭ ‬الشاشة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬«إل‭ ‬سي‭ ‬دي»‭ ‬الرخيصة‭ ‬عوض‭ ‬شاشة‭ ‬«أوليد»،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الهواتف‭ ‬ستشهد‭ ‬تعزيزا‭ ‬لخاصية‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوجه‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬«أبل»‭ ‬بتعزيز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البطارية‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬«آيفون»،‭ ‬أما‭ ‬غطاء‭ ‬الهاتف‭ ‬فسيتم‭ ‬تدعيمه‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬بالزجاج‭ ‬المسنفر‭ ‬Frosted‭ ‬Glass‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬هاتف‭ ‬بيكسل‭ ‬3‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ستحرص‭ ‬«أبل»‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬اتصال‭ ‬سلس‭ ‬وسريع‭ ‬بالإنترنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خاصية‭ ‬النطاق‭ ‬الفائق‭ ‬العرض‭ ‬لأجل‭ ‬ضمان‭ ‬تحميل‭ ‬ثنائي‭ ‬بشبكة‭ ‬الـåواي‭ ‬فاي»‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬المستخدم‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشحن‭ ‬والبيانات،‭ ‬سيواصل‭ ‬آيفون‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬موصل‭ ‬«لايتنينغ»‭ ‬عوض‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬«يو‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي»‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬أن‭ ‬يشحنوا‭ ‬هواتفهم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭.‬