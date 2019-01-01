أسد يفترس عاملة متدرّبة في مركز للحياة البرية

{ نورث كارولاينا – وكالات – قال مسؤولون (إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية افتـــــرس عاملة تبــــلغ من العمر 22 عاما قبل أن تقــــــتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا (أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم).وقال مركز (كونسيرفاتورز سنتر) في بيان ( إن أحد الأسود في المركز خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة).وتابع (لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة )مضيفا (أنه يجري التحقيق في الحادث).وقال المركز (إن نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك).

وقال مكتب قائد الشرطة (إن رجاله حاولوا تخدير الأسد قبل قتله إلا أنهم فشلوا).ويضم المركزأكثر من 80 حيوانا بما في ذلك الكثير من الأسود. وقال المركز (إنه سيغلق أبوابه أمام الزائرين حتى اشعار آخر).