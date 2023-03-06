أستقلالية البنوك المركزية ضرورة – محمد المعيني

البنك المركزي هو أعلى مؤسسة نقدية في الدولة وهذه المؤسسة أما تكون مستقلة عن الحكومة أو خاضعة لأوامر الحكومة يقوم بوظائف عديده أهمها طبع وإصدار النقود ومراقبة عمل المصارف التجارية للسيطرة على قيمة العملة الورقية فضلا عن تقديم الاستشارات المالية للحكومة والنافذة الأخيرة للأقراض ، مفهوم الاستقلالية يقصد باستقلال البنك المركزي أنفصالة عن الحكومة وهو مفهوم مشابة لاستقلال القضاء حيث أن المؤسسة المستقلة هي التي تحدد أهدافها وتتخذ قراراتها دون تدخل الجهاز السياسي مثل عدم قدرة الحكومة على إجبار البنك المركزي من تمويل عجز الموازنة ولا بد من الإشارة هنا أن (الاستقلالية) لاتعني الانفصال التام للبنوك المركزية عن الحكومة من ناحية إدارة السياسة النقدية لان البنك المركزي هو مؤسسة تعمل في الإطار المؤسسي للدولة ، الهدف من الاستقلالية

1- أن الشؤون المتعلقة بالنقد ينبغي أبعادها عن النفوذ السياسي نظرا لأن أعضاء الحكومة والبرلمان يعطون الأولوية من أجل إرضاء الناخبين وبتالي جميع القرارات تصب في المصلحة الخاصة لهم .

2- أن الاستقلالية تزيد قدرة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار طويل الأجل في الأسعار ومعالجة التضخم لوجود علاقة عكسية بين التضخم والاستقلالية .

3- القدرة على مقاومة طلبات الحكومة لتمويل عجز الموازنة .

5 – تناط بالبنك المركزي مسؤولية مراقبة وتوجية النظام المالي في الدولة مما يتطلب تمتع البنك المركزي في الاستقلال التام .

6 – أن تزايد عولمة الأسواق المالية وأقترانها في حدوث الأزمات المالية المتكررة يستدعي استقلالية البنوك المركزية في التصدي لمثل تلك الأزمات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المناسبة ، شروط اختيار محافظ البنك

1- يتم انتخاب محافظ البنك من قبل أعضاء مجلس الإدارة في البنك المركزي مع تحديد فترة بقائة أو أبعاده .

2- الاستقلالية في شؤون الإدارة والتعيين.

3- تحديد أولويات الأهداف النهائية وحرية أختيار ادوات الكمية أو النوعية حسب طبيعة اقتصاد البلد .

4- كذلك الاستقلالية في إنهاء مدة بقاء المحافظ حسب الإدارة وحسب إدارة السياسة النقدية.

اخيرا هل أن البنك المركزي العراقي يتمتع في الاستقلالية الكافية لإدارة أدوات السياسة النقدية بحرية تامة دون تأثير القرارات السياسية بذلك وهل أن اختيار المحافظ حسب ضوابط وتعليمات الاستقلال ام يخضع آلى المحاصصة الطائفية على حساب إدارة أعلى مؤسسة نقدية للبلد للتخلص من المشكلات الاقتصادية التي أخذت تعصف في الاقتصادات المختلفة وهل تحول البنك المركزي من مؤسسة مستقلة إلى مستغلة .