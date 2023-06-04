أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ ‬أستراليا‭ ‬‮ ‬إنشاء‭ ‬متنزه‭ ‬بحري‭ ‬مماثل‭ ‬بالحجم‭ ‬لإسبانيا‭ ‬حول‭ ‬جزر‭ ‬نائية‭ ‬قبالة‭ ‬ساحلها‭ ‬الجنوبي‭ ‬الشرقي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسترالية‭ ‬الأحد‭.‬

ويرمي‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬منتزه‭ “‬ماكواري‭ ‬آيلند‭ ‬مارين‭ ‬بارك‭” ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ليصل‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬المنطقة‭ ‬المحمية‭ ‬إلى‭ ‬475465‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربعاً‭. ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬تعني‭ ‬أنّ‭ ‬المنطقة‭ “‬ستكون‭ ‬مغلقة‭ ‬بصورة‭ ‬تامة‭ ‬أمام‭ ‬الصيد‭ ‬وأنشطة‭ ‬استخراج‭ ‬المعادن‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬الأسترالية‭ ‬تانيا‭ ‬بليبيرسك‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الصيد‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬أسماك‭ ‬باتاغونيا‭ ‬المسننة‭ (‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬آكلة‭ ‬اللحوم‭) ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭. ‬وتقع‭ ‬جزيرة‭ ‬ماكواري‭ ‬في‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬والقارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتمثل‭ ‬موئلاً‭ ‬لطيور‭ ‬البطريق‭ ‬الملك‭ ‬والفقمات‭ ‬ذات‭ ‬الفراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬تضم‭ ‬مركزاً‭ ‬علمياً‭. ‬وأشارت‭ ‬بليبيرسك‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬جزيرة‭ ‬ماكواري‭ ‬مكان‭ ‬استثنائي‭ ‬ومذهل‭ ‬للحيوانات‭ ‬والنباتات،‭ ‬وتشكل‭ ‬أرضاً‭ ‬خصبة‭ ‬لملايين‭ ‬الطيور‭ ‬البحرية‭ ‬والفقمات‭ ‬وطيور‭ ‬البطريق‭”. ‬وتلقى‭ ‬المبادرة‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬البيئة،‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬المنطقة‭ ‬هدفاً‭ ‬لأنشطة‭ ‬استخراج‭ ‬المعادن‭ ‬من‭ ‬قاع‭ ‬البحار‭ ‬والصيد‭ ‬التجاري‭ ‬غير‭ ‬المستدام‭.‬