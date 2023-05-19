أستراليا تشهد عودة حيوانات الكنغر الصغيرة

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُسجّل‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬عودة‭ ‬لحيوان‭ ‬البيتونغ‭ ‬ذي‭ ‬الذيل‭ ‬الكثيف،‭ ‬وهو‭ ‬جرابي‭ ‬نادر‭ ‬بحجم‭ ‬أرنب‭ ‬يشبه‭ ‬الكنغر،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬اختفائه‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬القارة‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الجرابيات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تُطلَق‭ ‬عليها‭ ‬أيضاً‭ ‬تسمية‭ ‬بيتونغ‭ ‬تسمانيا‭ ‬وتقفز‭ ‬بقوائمها‭ ‬الخلفية‭ ‬مثل‭ ‬الكنغر،‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أستراليا،‭ ‬لكنها‭ ‬باتت‭ ‬فريسة‭ ‬للقطط‭ ‬والثعالب،‭ ‬وتأثر‭ ‬وجودها‭ ‬سلباً‭ ‬بعمليات‭ ‬تطهير‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬الاستيطان‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭.‬

وتراجع‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬تالياً‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬ألفاً‭ ‬و18‭ ‬ألفاً‭ ‬اليوم،‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أستراليا‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬محمية‭ ‬وفي‭ ‬جيوب‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬أستراليا‭.‬

لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬تعود‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬يورك‭ ‬بجنوب‭ ‬أستراليا‭ ‬بعدما‭ ‬أطلق‭ ‬العلماء‭ ‬120‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانها‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

ولاحظ‭ ‬باحثون‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬المخلوقات‭ ‬الصغيرة‭ ‬تشهد‭ ‬تكاثراً،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬رصدوا‭ ‬85‭ ‬حيوان‭ ‬بيتونغ‭ ‬ذا‭ ‬ذيل كثيف،‭ ‬ووجدوا‭ ‬أن‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منها‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬42‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬الخمس‭ ‬والأربعين‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬جيوبها‭ ‬صغاراً‭.‬‮ ‬‭ ‬وشرح‭ ‬خبير‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نورذرن‭ ‬أند‭ ‬يورك‭ ‬ديريك‭ ‬ساندو‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬أستراليا‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬لضبط‭ ‬القطط‭ ‬والثعالب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سياج‭ ‬مصمم‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استبعادها‭ ‬تماماً‭. ‬واضاف‭ ‬أنه‭ “‬كنغر‭ ‬صغير‭ ‬بحجم‭ ‬الكاحل‭ (…) ‬لديه‭ ‬قائمان‭ ‬خلفيان‭ ‬قويان‭ ‬جداً،‭ ‬ويحمل‭ ‬صغاره‭ ‬في‭ ‬جرابه،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬الكنغر،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزن‭ ‬سوى‭ ‬كيلوغرام‭ ‬ونصف‭ ‬كيلوغرام‭”.‬

وأفاد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الأسترالية‭.‬

واضاف‭ ‬أنها‭ “‬تحفر‭ ‬كثيراً،‭ ‬ويمكن‭ ‬لبيتونغ‭ ‬صغير‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬أطناناً‭ ‬من‭ ‬التربة‭ ‬سنوياً‭. ‬تحفر‭ ‬الأرض،‭ ‬وتقيم‭ ‬موائل‭ ‬صغيرة‭ ‬لتسلل‭ ‬المياه‭ ‬وزرع‭ ‬البذور،‭ ‬لذا‭ ‬فهي‭ ‬تؤدي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬البيئية‭”.‬