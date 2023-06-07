أستراليا تخصص 2.9 مليار دولار لحماية الحاجز المرجاني العظيم

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رحبت‭ ‬اليونسكو‭ ‬امس‭ ‬بـ‭”‬الالتزامات‭ ‬الرسمية‭” ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬أستراليا‭ ‬لاستثمار‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لحماية‭ ‬الحيد‭ ‬المرجاني‭ ‬العظيم،‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬كانبيرا‭ ‬تجنب‭ ‬إدراجه‭ ‬بين‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ “‬المعرضة‭ ‬للخطر‭”. ‬وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لليونسكو‭ ‬أودري‭ ‬أزولاي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬يُسعدني‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬خبرائنا‭ ‬والسلطات‭ ‬الأسترالية‭ ‬ينعكس‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامات‭ ‬رسمية‭”. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬هددت‭ ‬اليونسكو‭ ‬بإدراج‭ ‬الحاجز‭ ‬المرجاني‭ ‬العظيم،‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المواقع‭ “‬المعرضة‭ ‬للخطر‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬أزعج‭ ‬بشدة‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسترالية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للإجراء‭ ‬دبلوماسياً‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬الأسترالية،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهتها‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬واطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬عن‭ “‬استثمار‭” ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أسترالي‭ (‬2.93‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭) “‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الحاجز‭ ‬العظيم‭”. ‬من‭ ‬بين‭ ‬التدابير‭ ‬الموعودة،‭ ‬إنشاء‭ “‬مناطق‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الصيد‭” ‬في‭ ‬ثلث‭ ‬الموقع‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وخفض‭ “‬كبير‭” ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬الملوثات‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬والصناعيين،‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬اليونسكو‭. ‬أستراليا‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّري‭ ‬الفحم‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬البلدان‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ (‬15,3‭ ‬طناً‭ ‬سنوياً‭)‬،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الصين‭ (‬7‭, ‬6‭) ‬وحتى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬14,7‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيمته‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬طبيعية‭ ‬أو‭ ‬علمية،‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحاجز‭ ‬المرجاني‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬بطول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬كيلومتر،‭ ‬يدرّ‭ ‬عائدات‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الأسترالي‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭ ‬إن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يشكّل‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬لعجائب‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وضمّ‭ ‬الحاجز‭ ‬المرجاني‭ ‬العظيم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المواقع‭ ‬المصنفة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ “‬حرج‭”. ‬وشهد‭ ‬الحاجز‭ ‬المرجاني‭ ‬العظيم‭ ‬بالفعل‭ ‬ثلاث‭ ‬موجات‭ ‬ابيضاض‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬اختفى‭ ‬نصف‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬المياه‭.‬