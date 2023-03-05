أسبوع باريس للأزياء.. الشكل المربّع لإبراز الأنوثة

باريس‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلقت‭ ‬دار‭ “‬إيسي‭ ‬مياكي‭” ‬اليابانية‭ ‬للأزياء‭ ‬من‭ ‬شكل‭ ‬المربّع‭ ‬لرسم‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للأنوثة،‭ ‬وحوّلته‭ ‬إلى‭ ‬أحجام‭ ‬جذّابة،‭ ‬في‭ ‬تشكيلتها‭ ‬للأزياء‭ ‬الجاهزة‭ ‬التي‭ ‬عرضتها‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ “‬تياتر‭ ‬دو‭ ‬شاتليه‭” ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬باريس‭ ‬للموضة‭. ‬ولم‭ ‬تعتمد‭ ‬الدار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬صيغة‭ ‬العرض‭ ‬الرقص،‭ ‬بل‭ ‬أقامته‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬عزف‭ ‬على‭ ‬آلات‭ ‬الماريمبا‭ (‬نوع‭ ‬من‭ ‬الزايلوفون‭) ‬لفرقة‭ ‬الإيقاع‭ “‬تريو‭ ‬إس‭ ‬آر‭ ‬9‭”. ‬وسارت‭ ‬العارضات‭ ‬حول‭ ‬الآلات‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المسرح‭. ‬وواصل‭ ‬المصمم‭ ‬ساتوشي‭ ‬كوندو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التشكيلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الأشكال‭ ‬الهندسية،‭ ‬واختار‭ ‬منها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬المربّع‭ ‬المرتبط‭ “‬بلوحة‭ ‬رسام،‭ ‬ونوتة‭ ‬موسيقية،‭ ‬وقطعة‭ ‬قماش‭”‬،‭ ‬فأخرجها‭ ‬من‭ ‬إطارها‭ ‬مبتكراً‭ ‬أشكالاً‭ ‬جديدة‭.‬

واستخدم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواد‭ ‬مرنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتمدد‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الخياطة‭ ‬أو‭ ‬تقنيات‭ ‬الحياكة‭ ‬المختلفة‭.‬

واتسمت‭ ‬أزياء‭ ‬التشكيلة‭ ‬بحجمها‭ ‬الواسع‭ ‬جرياً‭ ‬على‭ ‬التقليد‭ ‬الياباني‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬مساحة‭ ‬شاغرة‭ ‬بين‭ ‬الثوب‭ ‬والجسم،‭ ‬لكنّها‭ ‬لا‭ ‬تَحول‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬دون‭ ‬أنثوية‭ ‬القوام،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الحياكة‭ ‬الهندسية‭ ‬تُبرز‭ ‬الخصر‭ ‬أو‭ ‬الظهر‭ ‬المكشوف‭ ‬المزيّن‭ ‬بشرائط‭ ‬غير‭ ‬متناظرة‭. ‬ولم‭ ‬تغب‭ ‬عن‭ ‬الملابس‭ ‬لمسات‭ ‬الألوان‭ ‬الزاهية‭ – ‬البرتقالي‭ ‬أو‭ ‬الأصفر‭ ‬أو‭ ‬الأرجواني‭ ‬أو‭ ‬المرجاني‭ – ‬لكن‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭.‬

وحضر‭ ‬شكل‭ ‬المربّع‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬نقشات‭ ‬الترتان‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬البلوزات‭ ‬والمعاطف‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬الترتان‭ ‬غير‭ ‬مألوف‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬مياكي،‭ ‬فإن‭ ‬استخدامه‭ ‬هذه‭ ‬النقشات‭ ‬يؤكد‭ ‬اتجاهاً‭ ‬ظهر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬عرضي‭ “‬ديور‭” ‬و‭”‬سان‭ ‬لوران‭” ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬