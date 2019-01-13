أسبوع الموضة للرجال يختتم فعالياته

{ لندن – وكالات – اختتم موخرا في العاصمة البريطانية لندن أسبوع الموضة للرجال حيث عرض مصممو الأزياء أحدث تصميماتهم للرجال من البدل إلى الملابس العادية الأنيقة ورغم أنه أصغر من أسبوع الموضة للنساء، فإن الحدث الذي يقام مرة كل عامين يجذب إلى العاصمة البريطانية متابعي الموضة الذين يحرصون على التعرف على أحدث خطوط الموضة في سوق آخذ في النمو.وقالت شركة مينتل لأبحاث السوق (إن مبيعات ملابس الرجال في المملكة المتحدة زادت أكثر من خمسة بالمئة لتصل إلى 15.9 مليار جنيه استرليني (20 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع عام 2017). ومن بين المصممين الذين قدموا أزياء خريف وشتاء 2019 إدوارد كراتشلي وباربور ورايبورن وقاسمي.