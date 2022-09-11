أسبوع الموضة في نيويورك ينطلق بعرض أزياء عصرية وعملية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انطلق‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الجمعة‭ ‬بعرض‭ ‬أزياء‭ ‬لدار‭ “‬فندي‭” ‬ضمّ‭ ‬تصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬وعملية‭ ‬احتفت‭ ‬فيه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بحقائب‭ “‬باغيت‭” ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أكسسواراتها‭.‬‮ ‬‭ ‬وتميزت‭ ‬انطلاقة‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بعودة‭ ‬قوية‭ ‬لعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬الحضورية،‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ “‬فندي‭” ‬عرض‭ ‬أزيائها‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬حقائب‭ ‬اليد‭ “‬باغيت‭” ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬قطعة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموضة‭ ‬وطبعت‭ ‬إطلالات‭ ‬الممثلة‭ ‬سارة‭ ‬جيسيكا‭ ‬باركر‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬سكس‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬سيتي‭”.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مصممة‭ ‬هذه‭ ‬الحقائب‭ ‬سيلفيا‭ ‬فينتوريني‭ ‬فندي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬للأزياء‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬كيم‭ ‬جونز،‭ ‬تعاونت‭ ‬العلامة‭ ‬الإيطالية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ “‬إل‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬اتش‭” ‬مع‭ ‬علامتي‭ ‬مارك‭ ‬جاكوبس‭ ‬وتيفاني‭ ‬أند‭ ‬كو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سارة‭ ‬جيسيكا‭ ‬باركر‭ ‬والعلامة‭ ‬اليابانية‭ ‬المصنعة‭ ‬لحقائب‭ “‬بورتر‭”. ‬وبرزت‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬حقيبة‭ “‬باغيت‭” ‬المستطيلة‭ ‬والتي‭ ‬تُحمل‭ ‬تحت‭ ‬الكتف‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬حمل‭ ‬خبز‭ ‬الباغيت،‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة،‭ ‬حتى‭ ‬أنّ‭ ‬تصميمها‭ ‬دُمج‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الملابس‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬جيوب،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القفازات‭ ‬والسترات‭ ‬والقبعات‭. ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬موسيقى‭ ‬الإلكتروهاوس،‭ ‬عرضت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عارضي‭ ‬وعارضات‭ ‬الأزياء‭ ‬تصاميم‭ “‬فندي‭” ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سترات‭ ‬مريحة،‭ ‬وتنانير‭ ‬وجوارب‭ ‬عالية،‭ ‬واضعين‭ ‬قبعات‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭.‬

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‮ ‬ويبرز‭ ‬الأسلوب‭ ‬العصري‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬هامرستاين‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنانير‭ ‬فضفاضة،‭ ‬وأوشحة‭ ‬من‭ ‬السيلوفان‭ ‬وقبعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفراء‭ “‬المعاد‭ ‬تدويره‭” ‬بحسب‭ “‬فندي‭” ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬تصاميمها‭ ‬الألوان‭ ‬الفلورية‭.‬

ومن‭ ‬أكثر‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء،‭ ‬الفضي‭ ‬والأصفر‭ ‬الفليو‭ ‬اللذان‭ ‬يُعتبران‭ ‬لونين‭ ‬يميزان‭ ‬نيويورك،‭ ‬إذ‭ ‬يرمز‭ ‬الفضي‭ ‬للواجهات‭ ‬الزجاجية‭ ‬لناطحات‭ ‬السحاب‭ ‬الكثيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬بينما‭ ‬يشير‭ ‬الأصفر‭ ‬الفليو‭ ‬إلى‭ ‬سترات‭ ‬العمال‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬زوايا‭ ‬نيويورك،‭ ‬بحسب‭ “‬فندي‭”‬‭.‬

وبعد‭ ‬نسختين‭ ‬أُقيمتا‭ ‬بحضور‭ ‬محدود‭ ‬خلال‭ ‬سنتي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬يستعيد‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬الموضة‭ ‬المُعتزم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وميلانو‭ ‬وباريس،‭ ‬بريقه‭ ‬مع‭ ‬101‭ ‬عرض‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأربعاء‭.‬