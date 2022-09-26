أسبوع الموضة في باريس..ترقب لأولى مشاركات فيكتوريا بيكهام 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينطلق‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬لأحد‭ ‬تلامذة‭ ‬المصمم‭ ‬الشهير‭ ‬جان‭ ‬بول‭ ‬غوتييه،‭ ‬فيما‭ ‬يترقب‭ ‬المتابعون‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للبريطانية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بيكهام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الفرنسي‭.‬

وعلى‭ ‬جري‭ ‬العادة،‭ ‬يركز‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬المصممين‭ ‬الشباب،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬افتتاحي‭ ‬للملابس‭ ‬النسائية‭ ‬لتشكيلة‭ ‬ربيع‭ ‬وصيف‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬المصمم‭ ‬فيكتور‭ ‬وينسانتو‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬راقص‭ ‬سابق‭ ‬تدرب‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬غوتييه‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬علامته‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬وينسانتو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مجموعته‭ ‬هي‭ “‬إعلان‭ ‬حب‭” ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬جيله،‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬المصممين‭ ‬الشباب‭.‬

وأشار‭ ‬المصمم‭ ‬الذي‭ ‬غيّر‭ ‬لون‭ ‬شعره‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬البرتقالي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ “‬الإبداع‭ ‬والحرية‭ ‬والجنون‭ ‬والفكاهة‭” ‬في‭ ‬ملابسهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ “‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الهروب‭” ‬من‭ ‬الواقع‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مصممين‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬جيله،‭ ‬يركز‭ ‬وينسانتو‭ ‬على‭ ‬الاستدامة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬تصميماته‭ ‬تقريباً‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬فائض‭ ‬المخزون‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬الإقصاء‭.‬

ويشمل‭ ‬عرض‭ ‬وينسانتو‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬أقيمت‭ ‬خصيصا‭ ‬لفتيات‭ ‬فرقة‭ “‬لايتسوم‭” ‬للبوب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬اللواتي‭ ‬سيظهرن‭ ‬عبر‭ ‬الصور‭ ‬المجسمة‭ (‬هولوغرام‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العرض‭.‬

وستباع‭ ‬المجموعة‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الميتافيرس‭ ‬الافتراضي‭ ‬الموازي‭.‬

وقال‭ ‬وينسانتو‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬مفتوناً‭ ‬بالموضة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يرى‭ ‬أنها‭ ‬أساسية‭ ‬للقطاع‭.‬

وأضاف‭ “‬يمكنك‭ ‬حقا‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬العنان‭ ‬لمخيلتك‭”‬،‭ “‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الأبعاد‭ ‬الثلاثية‭”.‬

‮ ‬ويشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬لأسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الفرنسي‭ ‬عروضاً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭.‬

‮ ‬وقد‭ ‬عادت‭ ‬الماركات‭ ‬كلها‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬حضورية،‭ ‬بعدما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬العروض‭ ‬الافتراضية‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بينها‭ ‬ديور‭ ‬وشانيل‭ ‬وبالنسياغا‭ ‬وستيلا‭ ‬ماكارتني‭ ‬وإيسي‭ ‬مياكي‭.‬

‮ ‬لكن‭ ‬الأنظار‭ ‬كلها‭ ‬شاخصة‭ ‬نحو‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بيكهام،‭ ‬التي‭ ‬ستظهر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شاركت‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬أسبوعي‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ولندن‭.‬

وواجهت‭ ‬علامة‭ ‬بيكهام‭ ‬التجارية‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح،‭ ‬رغم‭ ‬تقويمات‭ ‬إيجابية‭ ‬حصدتها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الأزياء‭ ‬عام‭ ‬2008‭. ‬كما‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬قوي‭ ‬بفعل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الباريسي‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬عملها‭ ‬أخيراً‭.‬