أسباب مرونة الإقتصاد الروسي في مواجهة الصدمات – سناء عبد القادر مصطفى

قال سيرجي دروبيشيفسكي ، مدير الأبحاث في معهد جيدار ، إن الوضع المستقر الحالي في الاقتصاد الروسي كان نتيجة لسياسة موسكو طويلة الأجل المتمثلة في تقليل الاعتماد على العمليات الخارجية وخلق الدعم من الموارد الداخلية.

في 4 مايو/مايس 2023، عقد اجتماع عمل بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف. أبلغ رئيس وزارة التنمية الاقتصادية عن الوضع المستقر للاقتصاد الروسي ، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الروسي تبين أنها أفضل من مؤشرات الدول الغربية. وهكذا ، أظهر العام 2022 التكيف الناجح للأعمال الروسية مع الظروف المتغيرة.

وقال سيرجي دروبيشيفسكي: (بعد أن نجا الاقتصاد الروسي في العام 2022، استعد لمزيد من التطوير من خلال استخدام العوامل الداخلية، فضلا عن الاستفادة القصوى من الفرصة لتوسيع وجوده في الأسواق الخارجية في البلدان الصديقة والمحايدة، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها عدد من الدول لعزل وطرد البضائع الروسية من السوق العالمية).

نتائج اولية

وتابع الخبير أن النتائج الأولية للربع الأول من العام 2023 متفائلة لبلدنا. يقدر الانخفاض بنقطة مئوية واحدة فقط ، وبالتالي ، إذا نجحت في جميع الأرباع الأخرى من هذا العام ، فقد تصل القيم النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1-1.5 بالمئة كما تنبأت وزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي.

“يتأثر التضخم السنوي الحالي (2.6)، إلى حد كبير بفترة الانكماش الطويلة في العام الماضي ، لذلك بحلول نهاية العام من المتوقع زيادة قيم التضخم السنوي إلى 6-6.5 بالمئة ولكن على أي حال هذا انخفاض بأكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي” ، يعتقد سيرجي دروبيشيفسكي.

وشدد على أنه لا ينبغي لنا أن ننسى الاتجاهات التضخمية العالمية، وبالتالي فإن مستوى 6، هو مستوى (طبيعي) لنمو الأسعار للعديد من الاقتصادات المتقدمة في العام 2023. ولأول مرة في التاريخ ، من المرجح أن تكون روسيا دولة ذات تضخم أقل من المتوسط العالمي مقارنة بمجموعة من البلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة.