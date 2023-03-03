أسباب تغير منسوب البحر المتوسط – سعاد ناجي العزاوي

إن سبب انخفاض مناسيب البحار خاصة شبه المغلقة مثل المتوسط والخليج العربي في الشتاء وارتفاع المنسوب في الصيف هو تقلص وتمدد كتلة المياه في البحار والمحيطات مع تغير درجات الحرارة وكذلك زيادة الضغط الجوي في الشتاء على سطوح البحار وتداخلت ظاهرة المد والجزر مع السببين الاخرين وانجماد منابع مياه الانهار في الجبال في الشتاء حيث عندما تصب الانهار مياهها في البحار يرتفع المنسوب فإذا قلت كمياتها في الشتاء وبوجود السدود الكثيرة أصبحت كميات المياه العذبة التي تصل للبحر أقل من السابق وادى لانخفاض المنسوب. وهي ظاهرة موسمية غير دائمية ومايتحدث به البعض عن ابتلاع البحار وتسونامي وغيرها غير علمي مع الاسف.