أساقفة الكلدان يهنئون بحلول رمضان ويدعون إلى إشاعة قيم الأخوّة

اربيل – فريد حسن

شدد أساقفة الكلدان في العراق والعالم ، على اشاعة قيم الاخوة والتسامح حفاظا على النسيج الوطني المتنوع ، داعين الحكومة الى بناء دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة والعدالة والمساواة والنزاهة. وقال الاساقفة في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه بطريرك الكلدان لويس روفائيل ساكو في المجمع البطريركي بعنكاوا باربيل انه (بقلق كبير، نُلفت انتباه المؤمنين إلى واقع عالمنا المثقل بالاحداث والكوارث الطبيعية،فالحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية المزمنة والتوترات الدائمة في المنطقة التي تعمل على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي العالمي والاقليمي، فضلاً عمَّا تخلَّفه من القتلى والجرحى وملايين المهاجرين، والدمار في المباني والبُنى التحتية)، مذكرا بـ(الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا)، ودعا البيان الى (الصلاة من أجل إنهاء هذه الصراعات التي عاثَت في الأرض فساداً ،لنُصلِّ من أجل السلام الضائع في العالم ومن اجل بيئة نظيفة)، واعرب الاساقفة عن (تضامنهم مع الآم الكثير من العراقيين بسبب الارهاب والفساد، الذي نتج عنه ثقافة طائفية وحالة من التمييز والإقصاء)،مطالبين الحكومة بـ (الاسراع للخروج من الدولة العميقة العقيمة، بالمصالحة الوطنية وبناء دولة ديمقراطية مدنية متطورة، تقوم على المواطنة والعدالة والمساواة والنزاهة. دولة وطنية تحتضن التعددية الدينية والثقافية وترعاها)، وثمن البيان (الحوارات الطيّبة بين المركز والاقليم لحلحلة المشاكل العالقة منذ زمن، ونُشيد بانفتاح الحكومة على دول الجوار والمجتمع الدولي، وسعيها لاقامة علاقات متوازنة للصالح العام، وتحقيق الاستقرار الذي يضمن بناء عراقٍ له حضوره الفاعل والمؤثر)، وقدم الاساقفة (التهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان الذي يتزامن مع صومنا الكبير، ونؤكد لهم من جديد التزامنا ببعضنا البعض من أجل الحفاظ على النسيج الوطني المتنوع)، داعين الى (ضرورة إشاعة قيم الاُخوّة والاحترام، والكرامة الانسانية والتعاون، وتجسيدها في علاقاتنا ومواقفنا)، وجدد البيان التأكيد (أننا كرعاة نتفهم الظروف والقلق بشأن مستقبل ابناءنا، وهذا يشمل كل العراقيين على حد سواء، لكن لا يجب ان تدفعهم الظروف الصعبة الى الاستسلام أو الهجرة، بل على العكس ينبغي ان يتشبثوا بأرضهم وتاريخهم وايمانهم ووحدتهم، تمثلاً بأجدادهم وآبائهم وقديسيهم)، واشار الى (اهتمام الكنيسة هو بالصالح العام، ولا سيما احتياجات الفقراء، وهذه سمتها المميزة،كما ان ولاء الكنيسة الكلدانية يبقى للوطن وليس لاي حزب اوتجمع ،فالكنيسة توجه ولا تتبع ،نسأل الله تعالى ان يحفظ العراقيين جميعاً ويمتّعهم بالصحة والسلامة والأمان والإستقرار).