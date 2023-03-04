أساطير – حسين الصدر
-1-
اذا كانت معاناة النبي ايوب (ع) من المرض ثابتةً على وجه اليقين ، فانّ الكثير مما شاع على الألسن لا يخرج عن كونه من الاساطير والاسرائليات المرفوضة .
-2-
والرجوع الى ائمة الهداة من اهل البيت ( عليهم السلام ) يضعنا امام الحقيقة صافية نقية .
لقد روى الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) عن ابيه الامام محمد الباقر انه قال :
” انّ ايوب ابتلى من غير ذنب ، وان الانبياء لا يذنبون لانهم معصومون مطهرون …
انّ ايوب مع جميع ما ابتلاه ربه لم تُنْتِنُ له رائحة ،
ولا قُبحت له صورة،
ولا خرجت منه مدّة من دم او قيح ،
ولا استحقره أحد رآه ،
ولا استوحش منه احدٌ شاهَدَهُ ،
ولا تدّودّ شيء من جسده .
وهكذا يصنعُ اللهُ عزَّ وَجّلَ بجميع مَنْ يبتليه من انبيائه واوليائه المكرمين عليه ،
وانما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد والفرج ،
وقد قال النبي (ص) :
” أعظم الناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل فالأمثل “
وانما ابتلاه الله عزوجل بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس لئلا يَدّعوا له الربوبية اذا شاهدوا ما أراد الله له ان يوصله اليه من عظائم نعمه ،
ولئلا يحتقروا ضعيفا لضعفه ،
ولا فقيرا لفقره ،
ولا مريضا لمرضه ،
وليعلموا انّه يُسقم مَنْ يشاء ويشفي من يشاء ،
متى شاء وكيف شاء وباي سبب شاء
ويجعل ذلك عبرةً لمن شاء
وشقاوةً لمن شاء ،
وسعادة لمن شاء ،
وهو في جميع ذلك عَدْلٌ في قضائه وحكيم في أفعاله ،
لا يفعل بعباده الاّ الأصلح لهم ولا قوّة لهم إلاّ به “
-3-
انّ من الخطأ الفاحش الركون الى ما تتداوله الألسن من اخبار وحكايات لا أساس لها من الصحة وتمس بحرمة الانبياء – صلوات الله عليهم اجمعين – ومكانتهم المقدسة ، فضلاً عن كثير من المقولات المدسوسة في مختلف الجوانب الأخرى .