أساطير – حسين الصدر

-1-

اذا كانت معاناة النبي ايوب (ع) من المرض ثابتةً على وجه اليقين ، فانّ الكثير مما شاع على الألسن لا يخرج عن كونه من الاساطير والاسرائليات المرفوضة .

-2-

والرجوع الى ائمة الهداة من اهل البيت ( عليهم السلام ) يضعنا امام الحقيقة صافية نقية .

لقد روى الامام جعفر بن محمد الصادق (ع) عن ابيه الامام محمد الباقر انه قال :

” انّ ايوب ابتلى من غير ذنب ، وان الانبياء لا يذنبون لانهم معصومون مطهرون …

انّ ايوب مع جميع ما ابتلاه ربه لم تُنْتِنُ له رائحة ،

ولا قُبحت له صورة،

ولا خرجت منه مدّة من دم او قيح ،

ولا استحقره أحد رآه ،

ولا استوحش منه احدٌ شاهَدَهُ ،

ولا تدّودّ شيء من جسده .

وهكذا يصنعُ اللهُ عزَّ وَجّلَ بجميع مَنْ يبتليه من انبيائه واوليائه المكرمين عليه ،

وانما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد والفرج ،

وقد قال النبي (ص) :

” أعظم الناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل فالأمثل “

وانما ابتلاه الله عزوجل بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس لئلا يَدّعوا له الربوبية اذا شاهدوا ما أراد الله له ان يوصله اليه من عظائم نعمه ،

ولئلا يحتقروا ضعيفا لضعفه ،

ولا فقيرا لفقره ،

ولا مريضا لمرضه ،

وليعلموا انّه يُسقم مَنْ يشاء ويشفي من يشاء ،

متى شاء وكيف شاء وباي سبب شاء

ويجعل ذلك عبرةً لمن شاء

وشقاوةً لمن شاء ،

وسعادة لمن شاء ،

وهو في جميع ذلك عَدْلٌ في قضائه وحكيم في أفعاله ،

لا يفعل بعباده الاّ الأصلح لهم ولا قوّة لهم إلاّ به “

-3-

انّ من الخطأ الفاحش الركون الى ما تتداوله الألسن من اخبار وحكايات لا أساس لها من الصحة وتمس بحرمة الانبياء – صلوات الله عليهم اجمعين – ومكانتهم المقدسة ، فضلاً عن كثير من المقولات المدسوسة في مختلف الجوانب الأخرى .