في المرمى

أسئلة عديدة – سامر الياس سعيد

الكثير من علامات الاستفهام تحيط بواقع فريق نادي الزوراء الذي مر بأسبوع عصيب سابق دون ان يتلمس الشارع الرياضي العديد من المعالجات المرتبطة بواقع أعرق اندية العراق الذي تعرض لازمة مالية عشية مشاركة مهمة يترقبها الجمهور الرياضي حيث تنتظر الفريق بطولة كاس ابطال اسيا التي حرم منها الحضور العراقي لسنوات وباتت مشاركة الزوراء فيها الموسم الحالي مناسبة مهمة لإعادة التفاؤل بواقع الكرة العراقية..

فقد الزوراء الاسبوع الماضي مدربه ايوب اوديشو الذي ضاق ذرعا بالأزمة المالية التي خنقت الفريق لا بل تعرض الفريق ذاته لهزيمة قاسية على يد فريق نادي اربيل وباتت الكثير من الاسئلة تتمحور حول الظهور المناسب للفريق قبل عدة محطات في البطولة الاسيوية التي يعول عليها العراقيين الى جانب النخبة الاسيوية التي تتميز بقاعدة جماهيرية واسعة والاهم منها عيشها بحبوبة مالية قد لا تظهر في واقع الفريق العراقي في الوقت الحالي..

واقع الزوراء يترجم ما تمر به الرياضة العراقية التي تزخر بالكثير من محطات التميز لكن ما يعوقها افتقارها لمادة التي باتت كلمة السر في اطلاقها لتلك الميادين الرحبة فابسط الامثلة ما ظهر عليه المنتخب القطري في بطولة الامم الاسيوية والذي استفاد من الكثير من مقومات المادة في تحقيق الانجاز الكروي بخطفه للكاس نتيجة الاعداد الامثل عبر المحطات التي حظي بها اضافة للمدرب الذي وظف اوراقه لتحقيق النتيجة الابرز في تاريخ الكرة القطرية..

وهذه كلمة السر التي يحتاجها الفريق العراقي فاذا كانت هذه المصاعب والمعوقات قد برزت قبل فترة وجيزة من دخول فريق نادي الزوراء الاستحقاق الاسيوي المرتقب فكم بالأحرى تحفل به مقومات الاعداد التي يتطلبها هذا الفريق للدخول في اجواء الاستحقاق بعد تخلي اوديشو عنه والاخير يمتلك كل المعلومات المناسبة التي يتطلبها واقع الفريق لمسيرة مناسبة ضمن إطار البطولة الاسيوية..

واذ نترك رحلة اوديشو التي انتهت عند هذا الحد لنضع علامات استفهام جديدة مع المهمة التدريبية التي تولاها المدرب حكيم شاكر وقدرة الاخير في ان يكون المدرب المنقذ للسفينة الزورائية في البطولة مع الاخذ بنظر الاعتبار حاجة الفريق لرحلة اعداد مناسبة قبل قرع جرس فترة الاستحقاق او مع اقل تقدير صافرة البداية لأولى مباريات الفريق العراقي في البطولة المذكورة..

وتتوالى الاسئلة حول تأثر الفريق بكل تلك الهزات قبل الرحلة الاسيوية والازمة الخانقة لم يتلمس فيها اي بادرة للانطلاق نحو واقع جديد للجمهور العريض الذي سيقف وراء الفريق للمساندة ومؤازرته والى متى تبقى الكرة العراقية رهينة الازمات فقبل فترة وبعد حسم مسالة المدرب الاجنبي الذي قاد الكرة العراقية في محفل بطولة كاس الامم الاسيوية وا ان انتهت بنتيجة مخيبة حتى تجددت الاصوات لتنقسم بين مطالب بإقالة المدرب بداعي عجزه عن تقديم اي دفعة معنوية للمنتخب العراقي وبين جمهور اخر يرى عدم توفر الفرصة الكاملة للمدرب في ان يقدم المأمول منه حيث ان الفترة الفاصلة بين تولي المدرب المهمة وانطلاق البطولة ليست سوى بضعة اشهر لم تفلح في بلورة ما يسهم به المدرب من دعم معنوي ودفعة مناسبة لمنتخب يترجم واقع الكرة العراقية فهل هذا الامر ذاته سيكون حاضرا مع مهمة المدرب حكيم شاكر الاضطرارية وهو يتقبل مهمة مستحيلة في تدريب فريق لم يخرج من عنق الازمات ليدخل فرصة مناسبة تترقبها الجماهير العراقية على احر من جمر فهي تجربة مناسبة لمعرفة قدر الكرة العراقية بين النخبة الاسيوية حيث لم تفلح مشاركة المنتخب الوطني لاعتبارات عديدة في معرفة المستوى المناسب بين منتخبات القارة فلذلك تبدو فرصة فريق نادي الزوراء كترجمة مناسبة لاختبار الحضور العراقي وقدرته على مقارعة الاندية الاسيوية في مقدمة القارة رغم ان اغلب تلك الاندية توظف اوراقها المحترفة للمضي قدما في ميدان المنافسة من اجل الظفر بالكاس او على اقل تقدير مقارعة اندية العالم في البطولة التي تختتم موسم الكرة كل عام.