أسئلة عبر الخاص – خالدة خليل

وردتني أسئلة عبر الخاص عن الفرق بين الدراسات العالمية والدراسات الدولية وللتوضيح : أن ثمة فرق بين الدراسات العالمية التي تكون موجهة أساساً حول العولمة والاقتصاد العالمي والإتصالات الدولية وعلاقات السوق والقانون الدولي ، والتي تستخدم غالباً في رسم خرائط ومشاهد جديدة يكون الهدف منها هو التغيير .فهي إذاً متعددة التخصصات التي يكون لها تأثير عالمي .

أما الدراسات الدولية فإنها تشير غالباً الى موضوعات محددة التخصصات تتعلق بقضايا السياسة والثقافة والاقتصاد والإجتماع ، لكن من جانب واحد وبطريقة أكاديمية يكون القصد منها غالباً هو فهم المجتمعات والثقافات وأنظمة الحكم والعلاقات بين البلدان .