أسئلة الزمن الصعب في كتاب – بغداد- الزمان

عن دار لارسا للطباعة والنشر والتوزيع صدر لوزير الثقافة والسياحة والاثار الاسبق فرياد رواندزي كتاب بعنوان (أسئلة الزمن الصعب) يقع في 206 صفحة من القطع المتوسط.ويضم زاوية كان ينشرها رواندزي في صحيفة الاتحاد للاعوام مابين 1994 – 1998.

وعن الزاوية كتب الصحفي مصطفى صالح كريم في مقدمة الكتاب (حين صدرت صحيفة الاتحاد باللغة العربية في اربيل ، اطلع قراؤها على زاوية اسبوعية متميزة بعنوان (سؤال) يحررها ابن بلدي.لقد حازت هذه الزاوية على اعجاب القراء بشكل ملحوظ، ومما زاد في كثرة قرائها فضلا عن طراوة كلماتها هو مجهولية كاتبها حيث كان القراء يتهامسون فيما بينهم ياترى من هو هذا الشخص المسمى بابن بلدي؟ ان محتوى الزاوية كان دسما ومقروءا، عدا سلاسة كتابتها، ان كاتبها عرف عنه بأنه يكتب بشفافية وعذوبة عدا انه كان يصيب في كل سؤال هدفا معينا) ويضيف في المقدمة(وقد كنت اعرف بحكم صداقتي وعلاقتي بالكاتب فرياد رواندزي انه هو الذي يحرر زاوية سؤال باسم ابن بلدي).

ومن عنـــاوين الزاوية التي ضمها الكتاب:(يوم المحبة)،(الاشياء الصغير)،(الفرق 25 سنة)،(ماركة مسجلة)،(بلعوم الحلرب الداخلبية)،(صوت يرن وآخر لا يسمع)،(الله يكون في عوننا).