أزيليا غاضبة لتسريب صور لها عارية

{ لندن – وكالات – أوقفت المغنية الراب الأسترالية إيغي أزيليا أنشطة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب صور لها عارية الصدر على الإنترنت. وكانت الصور قد التقطت خلال جلسة تصوير لمجلة جي كيو عام 2016 لكنها لم تكن بهدف النشر.وقالت المغنية إنها شعرت بـ(صدمة وإحراج وانتهاك وغضب بسبب تسريب الصور).

وكانت ردود الفعل البذيئة والقبيحة على الصور، بما في ذلك رجال تداولوا تعليقات احتوت خيالات جنسية، السبب وراء إيقاف النجمة أنشطة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت (كثرت الأشياء القبيحة الصريحة التي يتحدث عنها الناس على نحو جعلني أشعر بالقيء، إن سبق وتعرضتم لموقف إذلال أمام الأسرة وأمام أولئك الذين تهتمون بهم، ربما ستشعرون بما أشعر به). وقال المصور نينو مونوز، الذي التقط الصور، على موقع إنستغرام (إن صور أزيليا سُرقت ونُشرت بدون إذني). وأضاف وفقا للبي بي سي( أنا متعاطف مع أي شخص تضرر في هذا الموقف. أنا غاضب بشدة ولن أرتاح حتى تأخذ العدالة مجراها).

كانت الصور المسرّبة نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من صور التقطت في جلسة تصوير عام 2016 وهي صور أكثر صراحة مقارنة بالصور التي نُشرت في مجلة جي كيو.وقالت أزيليا (إنها لم توافق على الإطلاق بنشرها، وتفسر ذلك بأنها تعلم أن مجلة جي كيو لا تنشر صورا عارية الصدر).