مديرة اليونسكو في المتنبي تتجوّل في الشارع التاريخي

أزولاي تتعهّد بدعم جهود إعادة إعمار العراق

{ بغداد (أ ف ب) – خلال جولة لها في شارع المتنبي التاريخي في بغداد ، أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أودري أزولاي عن الدعم للعراق الذي عانى عقودا من الحروب، مؤكدةً استعداد اليونسكو لدعم العراق في مجال «إعادة الإعمار.

تغير مناخي

وفي وقت يعاني العراق من آثار التغير المناخي كالنقص في المياه الذي يطال الأهوار في جنوب البلاد المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، اقترحت أزولاي إرسال بعثة خبراء لمساعدة البلاد في مواجهة هذه الأزمة الهيكلية.

وقالت أزولاي لفرانس برس خلال زيارتها لمكتبة في شارع المتنبي (خلال كل تلك السنوات من الحرب، وكذلك خلال فترة سيطرة داعش، الثقافة والتعليم هما اللذان تعرضا لتدمير متعمّد، وتمت مهاجمتهما في بلد يعود تاريخه لآلاف السنين).

وأضافت أزولاي (أنا هنا من أجل البحث عن هذه الهوية الثقافية، مساعدة العراق في إعادة الإعمار، ليس فقط إعمار الجدران والتراث، كما فعلنا في الموصل، بل كلّ ما هو متصل بالتراث غير المادي، كل تلك الثروة المرتبطة بالتعليم والتي عانت كثيراً. يمكن أن نرى ذلك بسهولة في بغداد). وتحمل زيارة أزولاي لشارع المتنبي المشهور بمكتباته والذي افتتح في العام 1932، رمزية كبيرة، لا سيما وأنه كان هدف هجوم انتحاري أودى بحياة 30 شخصاً في آذار/مارس 2007. و تأتي زيارة أزولاي في وقت يحيي فيه العراق مرور عشرين سنة على سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي في العام 2003، والذي افتتح حقبة من الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وخلال عشرين عاماً عانى العراقيون من اقتتال طائفي دموي ثمّ صعود جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذين احتلوا نحو ثلث أراضي البلاد وحولوا الموصل عاصمة لهم في شمال العراق قبل هزيمتهم في العام 2017 إثر معارك ضارية. كذلك، تعرضت آثار البلاد للنهب والتهريب، لا سيما بعد الغزو الأميركي في العام 2003، كما دمر الجهاديون مواقع أثرية مهمة. وقالت أزولاي (إن جروح الحرب واحتلال تنظيم الدولة الاسلامية، مزّقت في العمق المجتمع العراقي)، مضيفةً (لذلك فإن اليونسكو ملتزمة في الوقت الحالي في حشد المجتمع الدولي والعمل مباشرةً على الأرض).

ومنذ العام 2018، رصدت اليونسكو أكثر من 150 مليون دولار من أجل العراق، خصصت نسبة كبيرة منها لإعادة إعمار الموصل، وفق متحدّث باسم المنظمة. وبرفقة وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، زارت أزولاي كذلك مقهى الشابندر الذي تعرض لدمار كبير في هجوم العام 2007.

وتبادلت الحديث مع مالكه الذي فقد عددا من أبنائه في ذلك الانفجار.

وفي تصريح أدلت به في المتحف الوطني في بغداد، رحّبت أزولاي بإعادة افتتاحه، معتبرةً ذلك مبادرة استثنائية تتيح للعائلات العراقية التواصل من جديد مع تاريخ قديم.

وفي انعكاس للتحديات العديدة التي لا تزال تواجه البلاد لا سيما تردي البنى التحتية، انقطع التيار الكهربائي داخل المتحف قبيل نهاية المؤتمر الصحافي.

حضارات عراقية

ويضمّ العراق ستّة مواقع أثرية مدرجة ضمن التراث العالمي، وهو مهد الحضارات السومرية والأكادية والبابلية والآشورية، التي منها انطلقت الكتابة وانبثقت المدن الأولى. ويعدّ العراق وفق الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لآثار التغير المناخي، لا سيما النقص في المياه. وقالت أزولاي بهذا الصدد (كان هذا البلد خصباً جداً وكان مهد الحضارات بسبب نهريه ومياهه)، مؤكدةً أنها (اقترحت على السلطات إرسال بعثة من اليونسكو معنية بملف إدارة الموارد المائية لتحديد السبل التي يمكن من خلالها المساعدة في إدارة هذا المورد). وفي وقت سابق الاثنين، التقت أزولاي بالرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وتزور أزولاي الثلاثاء الموصل لتفقّد ورش تأهيل مواقع أثرية تقوم بها مؤسستها في هذه المدينة الكبيرة في شمال العراق، التي كانت معقلاً لتنظيم الدولة الاسلامية قبل هزيمته في العام 2017 ولحق بها دمار كبير إثر معارك ضارية. وتختم المسؤولة زيارتها الأربعاء في أربيل عاصمة إقليم كردستان