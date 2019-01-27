إغتصاب الحقوق – جاسم مراد

ليس هناك اسوأ في حياة الشعوب من اغتصاب الحقوق ، وهذا الأمر لايتعلق بالارض والاوطان رغم قيمتهما العليا ، وإنما يشتمل على حقوق الناس في المال العام والاقتصاد والصحة والبنية التحتية والتعليم والنقل والاسكان والعلاقات المجتمعية . المواطن على اختلاف مراتبه ، ينظر بعين فاحصة وعقول مفتوحة ، الى جهات المصدر ، لحقوقه ، من قيادات سياسية وتشريعية حاكمة ، واحزاب وكيانات وشخصيات دينية صاحبة القرار في الدفاع وصيانة تلك الحقوق والمحافظة عليها . ولكن يبقى السؤال ، هل فعلا حافظت تلك الجهات على حقوق المواطن وصانتها من موجات الاغتصاب المتكررة على مدى السنوات الماضية ، وهل بالامكان الآن هناك من يراجع هذا الانتهاك الصارخ ، ويبدأ في الاستجابة لصرخات الوجع ويعالجها بما يليق بشعب قدم الكثير ولم يحصد سوى تراكم القروض للمنظمات والدول الاجنية المقيدة لنهضته ويدفعها مرغما من جلده المتيبس . الملاحظ على وفق التعطيل لتشكيلة الحكومة ، وسيطرة قيادات الكتل على مواقف النواب ، والتراجعات الاكيدة بين ماطرح قبل الانتخاب بحكومة عابرة للمحاصصة المذهبية العرقية وما تحقق بعدها من حكومة موزعة على غرار اخواتها من الحكومات السابقة ، كل ذلك يؤشر بأن الحال لم يتغير ولن يتغير ، وان المواطن هو الوحيد المجبر على حمل ثقل مخرجات المحاصصة ، لكون مواقف من وصل لكرسي السلطة نقيض ما كان قبلها ، وكل مايجري الان هو تهيئة النفوس المتوثبة لاختيار فرائسها من دولة نهشتها مخالب الطائفية المحاصصية .

نحن لانريد أن نستبق الامور ، ولانريد أن نضع العصا في دولاب العجلة ، ونقول بان السيد عادل عبد المهدي الذي لايمتلك الكتلة الضامنة له ولا السلاح المساند له ، فكيف به أن يعبر حقول الالغام في ارض الشوك ويبدأ معركته الكبرى ضد الفساد والفاسدين وهم مزروعين في كل اجنحة وموارد السلطة .

الناس كل الناس تتابع وتنتظر معركة مواجهة الفساد التي بدئها الان السيد المهدي ، وشكل لجان لها ، لكن الامر ليس سهلا ابدا ، لكون مغتصبو شرف الدولة والنهابون لاموال الشعب هم ذاتهم فرسان السلطة ، كيف يمكن للسيد المهدي أن يتصدى للذين يبقرون بطون أنابيب النفط ويسرقون مايريدون ، وكيف يمكن إيقاف الحرامية الذين يهربون حولي سبعمائه وخمسون الف برميل نفط دون ان يتصدى لهم أحدا ، وهل يقدر في العراق شخصا أو مجموعة اشخاص القيام بذلك إن لم يكن من فروخ .

تابعنا ماطرحه احد المستثمرين العراقيين في برنامج (دينار على شاشة العراقية) من إن مجموعه تبتزه وعندما يهددهم بسلطة القانون يقولون له (نحن السلطة) وهناك العشرات من هؤلاء ، وعندما يتم ردعهم يحتاج السيد عادل عبد المهدي الى فيلق من المقاتلين مثل هؤلاء الرجال الشجعان الذين قاتلو داعش في الموصل .

العراقيون الموجوعون من عمليات الاغتصاب للحقوق والاموال العامة ولمصالح الناس والدولة هم القوة الفاعلة للاسناد في مواجهة الفاسدين والنهابين إذا ماتم كشف الحساب لهم، دون ذلك تبقى الحال على ماهو عليه ، وبذلك تصبح الخسارة مضاعفة على الدولة وحقوق المواطنين ..