أزمة حكم – جاسم مراد

بغض النظر عن شهية الاحزاب والكيانات للاستحواذ على السلطة ، فأن واقع الحال اثبت فشل دعواتها لتحقيق سلطة وطنية عابرة للمحاصصة ، وهذا الذي يجري من منازعات ومناكفات وقد يصل الى تصادمات ، هو بالضرورة نتاج النظام ، الذي تم تركيبه منذ البداية على المحاصصات المذهبية والعرقية ، وليس على اساس المنطلقات الوطنية .

ونعتقد على وفق مجريات الامور السياسية ، والرغبات الذاتية الطامحة للسلطة ومنافعها المادية والتسلطية ، فان فكرة السلطة الوطنية ، ماهي سوى الهاء للناس ، ومصدات للتفاعلات الجماهيرية ، التي تجاوزت شعارات وافكار ومشاريع كل الكيانات والاحزاب والقوى الحاكمة ، وطالبت بمحاسبتها واسقاطها والغاء ولاداتها مثل مجالس المحافظات والكيانات المرادفة للوزارات ومجلس الوزراء ورئاسة الحكم وحتى مجلس النواب ، كونها عوامل اعاقة للنهوض ومجسات تحسس لمناهضة الحداثية والتفاعلات الوحدوية الوطنية ..

إن ازمة الحكم ستبقى مرادفة لازمة السلطة ، فإذا لم يجري تغيير واقعي وموضوعي ، لعوامل بعض التكوينات التي زرعها الاحتلال في الجسم العراقي ، وجسدها بريمر كمشاريع سياسية قبلت ورضت بها الكيانات السياسية المختلفة ، فإن الازمات ستبقى مستمرة ، وان معوقات النهوض والبناء وتحقيق مصالح الناس ستبقى قائمة ، كونها واحدة من اهم شروط استمرارية النهابين والمزورين والفاسدين ، وهؤلاء جميعا لاينمون ويترعرعون إلا في النظم المشوهة . قد يتعب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ، في تحقيق مشروعه الوزاري ، مثلما تعب غيره ، وقد يصل به الأمر لأعطاء الكيانات السياسية ( الجمل بما حمل ) ويغادر مكانه ، لانه ليس بمسطاعة أحد ليس له سلاح ولا كتله وقد يكون لامال يكفي ، أن يعدل ويساوي بين جماعات متناحرة على مواقع السلطة أو حتى معطلة لاستكما تكوينها .

لسنا بوضع التشخيص المريح لاسباب بعض الاطراف التي تتلاعب بمصائر البلد ، لاكننا لابد من الاشارة الى تحديد المسببات ، لكي يشخص كل طرف ماله وما عليه ، لكون العراق ليس اقطاعية لأحد ، ولاهو مشاع لرعاة التلاعب بمصيره وحضوره وتاريخه ، فمن يدعي من هؤلاء إنه ضحى في مرحلة زمنية ، فالاجدر به أن لاينسى بان الشعب العراقي بفصائله الوطنية والعروبية والاسلامية المرنة قد سبق الجميع في التضحيات والدفاع عن حرية واستقلالية الوطن . إن الانفلاتات في كثير من قوانين وضوابط العمل ، هي عوامل مقصودة لاضعاف الدولة العراقية وجعلها مهمشة ضعيفة رهينة تصرفات واختراقات تلك الاطراف المتنازعة على مواقع السلطة ، فالضعف والتهميش هو أحد اهم عوامل نشوء (الخوشية والبلطجية والاقطاعيات الشخصية والعشائرية ) وهذا مايحصل في بعض الاماكن .

فهؤلاء بالتأكيد لايريدون دولة نظامية قانونية قوية ، ولايريدون حتى أن يعود العراق لقوته ومكانته المحورية في المنطقة والعالم ، لكون تحقيق ذلك يمنعهم من التصرف بمقدرات البلاد وحقوق ومصالح الشعب ، ولذلك ليس في وارد افكار كل القوى المتجحفلة في مواقع السلطة ومواردها العمل لتحقيق صناعة وطنية ومشاريع زراعية وانتاجية عراقية ، لكون ذلك يخلق تفاعلات انتاجية تمنع على تجار الـــــشنطة وجماعاتهم التلاعب بموارد البلاد .

إن فكرة ومشروع من اين لك هذا ، لايمكن أن يطبق في العراق حاليا ، وان مايطرح مثل هذه الافكار ماهو إلا للاستهلاك المحلي ( وقشمرة ) العامة من الناس ، فلو تم تطبيق مثل هذا ، فان الجميع مشمول به ولايستثنى احدا ، على اساس ماذا كان عنده قبل السلطة وماذا حقق من موارد مالية وعقارات وتهريب اموال وبناء شقق ومحلات تجارية ومشاريع صناعية في دول العالم بعد وصوله للسلطة .

إذن ازمتنا هي أزمة نظام حكم وليست أزمة سلطة وحدها ، والتغيير يبدأ في الدستور ومركبات السلطة ، وهذا الامر لايقدر عليه أحد سوى الشعب ، والشعب لايستطيع تحقيق ذلك إلا إذا انتزع من ذهنه وسلوكه وافكاره الطائفية واعتمد على الوطنية والمواطنة كحل لازمة البلاد ، ونعتقد كلما تتراكم الازمات وتفشل السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب ، تقترب الارادة الشعبية من فرض ارادتها .