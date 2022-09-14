لاي- فاي (الزمان) 36

أزمة الطاقة بين هدير القذائف وإحتواء المخاوف – عبد الرضا سلمان حساني

كلمة وصوت

كم جميلٌ لو يغنّي الجميع ويهتف للوطن مثلما يفعل المناصرون في الملاعب أمام الفريق الذي يتمنّون له تحقيق الإنتصارات والفوز في مسيرته.

وعليه، أردتُ أن أستهلّ مقالي ببعض من كلمات نشيد مشجّعي فريق ليڤرپول الإنگليزي لكرة القدم الذي أتابعه منذ أكثر من خمسة عقود. عنوان النشيد هو ( لن تسير وحيداً) والذي يبدأ، حسب ترجمتي الى العربية:

(.. عندما تسير وسط عاصفة

إرفع رأسك عالياّ

ولا تخف من الظلام..

فبعدما تنتهي العاصفة

ستكون هناك سماء ذهبيّة

وأغنية فضيّة حلوة المذاق للقبّرات المرحة…).

والآن نبدأ المقال، وحين تدخل كثير من المتغيرات في معادلة الولاء والبناء، تظهر النتائج في نسق متوقّع أو غير متوقّع معتمدة على مصداقيّة التقرّب منالوطن والبيت . فعلى سبيل التوضيح، فقد كشفت الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ شهر شباط-فبراير -من هذا العام 2022 عن خزائن وموارد ومسارات الطاقة والغذاء وبعض من صور إستقطاب المواقف السياسيّة. وقبل ذلك وفي العام 2020 دخل العالم أجمع حجْراً وإغلاقاً كليّاً فرضه ظهور وإنتشار ڤايروس كورونا- كوڤد 19- وتلاه بتحوّراته العديدة التي أوجبت إنتاج اللقاحات اللازمة بجرعاتها المعززة المتتابعة. وقد أشّر مقال سابق منشور في عدد صحيفة الزمان الصادر بتاريخ 2022/4/30 والذي كان بعنوان ( كورونا وأوكرانيا في مقاربة صحفية)، بعض ملامح إنعكاس ظهور الڤايروس والحرب على واقع الحياة في إطار تفاعل المتغيرات.

الطاقة في أزمة

الطاقة هي ببساطة المقدرة أو القابليّة على إنجاز عمل أو شغل كالحركة ورفع الأشياء وتشغيل الأجهزة الكهربائيّة والطاقة الحراريّة والنوويّة. فمثلاً، توفّر محطة زاپوريجيا النووية الأوكرانيّة، التي تتصدّر نشرات الأخبار، طاقة كهربائيّة بنسبة تصل الى 20 بالمائة من الطاقة الكليّة التي تستهلكها البلاد هناك. وإنّ طاقة الرياح والطاقة الشمسيّة هي مصادر متجددة كبدائل لطاقة خضراء نظيفة. لقد شهدت وتشهد دول أورپا وأجزاء من العالم، أزمة ساحقة للطاقة والتي جعلت مواطني دولها يجدون صعوبة في تسديد أثمان قوائم الغاز والكهرباء. فقد إرتفعت أسعار الغاز الى مستويات عالية، مقابل إنخفاض في التجهيز في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي مع قدوم فصل الشتاء، حيث سجّلت أورپا إنخفاضاً في خزينها المعتاد من الغاز في هذه الأوقات من السنة ممّا يفرض زيادة في قوائم الطاقة التي تصل الى 40 بالمائة لإيطاليا مثلاً.وعليه، يجتمع وزراء الإتحاد الأورپي لوضع خطط للخروج من الأزمة وتقليل الإعتماد على الوقود الإحفوري والإنتقال الى استثمار الطاقات المتجددة الخضراء كمصادر بديلة.

الوجه السياسي للأزمة

الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتين يوجّه اللوم الى دول الإتحاد الأورپي لإندفاعها غير المتأنّي للإستغناء عن الغاز والوقود الإحفوري بإتجاه إستثمار الطاقات المتجددة ووصف الحالة بالهستيريا.

إنّ نسبة 90 بالمائة من الغاز الذي تستهلكه دول أورپا هي مستوردة من روسيا والجزائر وقطر، إضافة الى النرويجكما أعلنته وسائط الإعلام مؤخراً. وبعد تذبذب في الكميات المجهزة من الغاز الروسي، وُلدَت خطط وتضامنات في مجال الطاقة، ومنها إتفاق بين فرنسا وألمانيا عنوانه مواجهة أزمة الطاقة في شتاء هذا العام. بموجب هذا الإتفاق، تزوّد فرنسا ألمانيا بالغاز مقابل تجهيز ألمانيا لها بالطاقة الكهربائية. وفي بريطانيا

فازت رئـــــسًة وزراء جديدة يوم 2022/9/6 خلفاً للسيد بوريس جونسون، وسط أزمة طاقة متفاقمة.

إنّها ميري اليزابث تروس- مواليد 1975 وعضو پرلنان منذ العام 2010.-

خفض الضرائب ودعم الإقتصاد وتخفيف للعبء عن المواطن في دعم فواتير الطاقة، وكلّ ذلك هي وغيرها مفردات أعلنتها لسياستها كرئيسة وزراء جديدة للوصول الى خوض الإنتخابات العامة في العام 2024 أمام حزب العمّال؛ المنافس الأبرز، والذي يشهد شعبية متزايدة .

أعباء الأزمة

لقد إمتدّت أزمة الطاقة الى دول العالم وأظهرت إنعكاساتها في صور جديدة،

وأصبحت شعوبها مثقلة بفواتير الطاقة والغذاء

وصارت تحتار في أيّهما تعطي الأفضليّة في التسديد. وفي أدناه إيجاز لما حملته أزمة الطاقة من متغيّرات ومخاوف في بعض الدول:

– قبل الحرب في أوكرانيا، كانت نسبة 55 – 60 بالمائة من طاقة ألمانيا تأتي من روسيا، وفي حزيران- يونيو-2022 إنخفضت هذه النسبة الى 26 بالمائة وباتت مصابيح برلين خافتة. ومن الجدير أن نذكر هنا أنّ ألمانيا تنتج طاقة من رياح بحر الشمال وكذلك الدنمارك. لقد أضاف ضعف نشاط الريح في الآونة الأخيرة عاملاً الى أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد أصلاً. ولهذا السبب، تقرر خفض درجة الحرارة في مكاتب العمل الى 19 درجة مئوية، وكذاك إطفاء التدفئة في المسابح وإطفاء مصابيح الشوازع.

– وفي فرنسا، وضعت الحكومة مجموعة من المبادرات لتقليل الإعتماد على الطاقة المستوردة من روسيا. ففي شهر تشرين أول -أكتوبر- القادم، ستطفأ الإنارة عن لوحات بنايات الأسواق وتخفض درجة حرارة تدفئة المكاتب الى 17 درجة مئوية وكذلك في المحلاّت التجارية، وتخفيض إضاءة الشوارع بنسبة 30 بالمائة.

– وقامت إيطاليا، التي تنتظر إجراء انتخابات هذا الشهر-أيلول سپتمبر- بالإعتماد على مصادر الطاقة المتوفرة بشكل مؤقت مع تقليل ساعات التدفئة في محلاّت العمل

– وفي إسپانيا التي لاتعتمد على روسيا في تجهيز الطاقة، فقد إتخذت السلطات العديد من القرارات العملية تجنّباً للعتمة ومنها تحديد التكييف الهوائي في المطارات ومحطات القطار

وإطفاء الإنارة عن نوافذ المحلاّت أثناء الليل وتحديد التدفئة في المدارس والمستشفيات.

-وجود أنباء عن أنّ ناقلات الوقود التي تدخل الى بريطانيا، لاتصل محطاتها بسبب إجراءات خروج بريطانيا من الإتحاد الأورپي، وعليه يقوم الجنود البريطانيون بهذه المهمة.

– تُعتبر النرويج، من بين دول أورپا، خزيناً رئيسياً للماء، ومنه مصادر الطاقة الكهرومائية التي هي المصدّر الرئيسي لها. وقد شهدت مستويات إنتاج هذه الطاقة في السنين القليلة الماضية تدنّياً بسبب إنخفاض مناسيب المياه، ممّا أضاف تعقيدات الى أزمة الطاقة للدول المستفيدة.

– ونفس خطوات ترشيد استهلاك الطاقة، تنفّذ في هولندا وفنلندا وسويسرا والسويد والدنمارك والنمسا واليونان عن طريق إختزال نسب الإنارة وتقليل درجة حرارة تدفئة المكاتب ووسائط النقل العامة. وعلى جميع هذه الدول وغيرها في أورپا أن تقلل استخدام الغاز بنسبة 15 بالمائة في طاقة شتاء هذا العام 2022 لتلطيف آلام الأزمة الموجعة تحت هدير قذائف الحرب في أوكرانيا ومواجهات بينيّة هناك وهنا.

– وفي أميركا الجنوبية، فإنّ نسبة 65 بالمائة من الطاقة المطلوبة مصدرها المحطات الكهرومائية في السدود. وهذه المحطات مهددة بإنخفاض الإنتاج بسبب الجفاف وتراجع مناسيب الماء بشكل ملحوظ في ثاني أكبر نهر هناك وطوله 4,880 كيلومتر. وهذا ماتسبب في إطفاء الإنارة عن مواتىء البرازيل وفرض إجراءات ترشيد إستهلاك للطاقة في دول القارة.

وبعد التعرّف عل نتائج ماسببته ڤايروسات كورونا في أزمة الطاقة، وخطوات التحوّل الى استخدام الطاقات المتجددة، يجب أن تتجسّد واقعيّة في التعامل مع الأزمة تحت ظروف تغير المناخ المتلازمة مع مصادر الطاقات المتجددة للحفاظ على إنارة المصابيح وتشغيل أجهزة التدفئة في برد الشتاء وإدامة مستوى من متطلبات الحياة المجتمعيّة الطبيعية.

ونشير أيضاً الى أنّ

من أسباب الأزمة هو

شحة في أشباه الموصلات التي تدخل في تصنيع شرائح مكونات الحاسوب وأجهزة توليد الطاقات المتجددة والسيطرة عليها.

سطور الختام

تعالي

في ذكرى عشق بصريّ

نسقي وردة أزمان

مازالتفي دفترنا لم تذبل

تحمل طعم الموج

وشوق نخيل التنّومة

ولهفة نظرات الدرس الأوّل

نورسنا منذ عقود يبحث عنكِ

وعن ظلّ في النهر

وفي أرصفة المعقل

تعالي

فلقاء العمر وحتى تأتين مؤجّل

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{ پروفسور فيزياء الپلازما- عضو معهد الفيزياء في المملكة المتحدة