أزمة التمذهب وإدارة المناصب – حسن العلوي

عندما يكون محافظ بغداد سنياً وامين بغداد سنياً فذاك يعني ان الدولة منخرطة بالتمذهب، وليست دولة علمانية او قومية او وطنية، لان شرط العلماني والوطني والقومي الا يكون متمذهباً. فالوطنية والقومية والعلمانية فوق المذاهب، هذا ما قلناه. وهذا هو صلب خطابنا المعارض، الوارد في مؤلفاتنا ونشاطاتنا الاعلامية والسياسية والثقافية ما بين المملكة العربية السعودية وحلب السورية. وعندما يكون محافظ بغداد شيعيا وامين بغداد شيعيا، فان ذلك يعني ان الدولة ارادت ان ترفع الغبن عن الشيعة لكنها وقعت في الخطيئة ذاتها، ودخلت في التمذهب لانها ليست دولة وطنية او علمانية. هذه مسؤولية رئيس الوزراء، وهو الان نصف اسلامي ونصف علماني ولديه تاريخ سياسي، اي انه ليس جديدا على الساحة، او على ادارة الدولة.

امتلاك الانصاف

من يريد ان يقيم نظاما فعليه ان يضع العدل امامه والعدل يعتمد على الانصاف والانصاف يعني المناصفة، اي ان تعطي لنفسك نصفا وللاخر نصفا وان تأخذ لنفسك حقا والى الاخر حقه. فالانصاف هو انك تمتلك نصفا فقط والنصف الاخر لغيرك في الادارة، في القبول بكلية الشرطة والكلية العسكرية، محافظون وزراء، وهكذا. ان مسؤوليتي وانا في هذه الشيخوخة تستمر مثلما كانت قبل 50 عاما، انا ارفض تمذهب الدولة. الدولة العراقية الان متمذهبة وليست الدولة من جنوب افريقيا التي كان السود فيها لا يتمتعون فيها بالحقوق مع مبدأ الاغلبية السكانية. والاغلبية الوطنية. وطبيعي الا يوجد وجه للمقاربة بين العراق وجنوب افريقيا، لان الحاكم الابيض جاء غريبا على البلد. لا يملك حقا فيما السني في العراق في بغداد هو ابن الدولة وابن البلد. وبغداد اسسها خليفة سني وتداول فيها الحكم سني. سواء كانوا عباسيين او سلاجقة او مماليك او عثمانيين، الحكم الملكي والجمهوري. لهذا ادعو بصوت غير مفضوح بان يجري تقاسم السلطة وتقاسم الادارة. والا فهو انتقام، والمنتقم ليس حاكما بل يدخل في باب الثأر. وهذا لا يبني دولا. اذ ان السنة كانوا يحتكرون المحافظة والامانة مثلما كانوا يفعلون وان كان، في بعض الاحيان، المحافظ شيعياً. نحن لدينا اشكال في امانة العاصمة. انا ادعو ان تكون امانة العاصمة سنية والمحافظ شيعيا، لان الامانة حدودها اقل من حدود المحافظة وهي تعنى بالمسائل الجمالية والهندسية والعمرانية لبغداد وللسنة تجربة فيها، ولا يوجد شيء اسمه شخصية شيعية وشخصية سنية بحيث يكون هذا مثقف وهذا خبير او غير خبير. كلهم في مدرسة واحدة وفي كلية واحدة وهناك قلة من البيوتات لا يوجد فيها شيعي متزوج سنية او بالعكس. امانة العاصمة التي تبدو الكتل السياسية حائرة بشأنها، وكأن السنة لا وجود لهم. كيف تحسبون الامور؟ حزام بغداد سني بالكامل، الضواحي والنواحي السنية معروفة في بغداد. اذن السنة ليسوا اقلية في بغداد، حتى لو كانوا اقلية فيجب اعطاؤهم حصة في ادارة المدينة. قد يكون عدد السكان الشيعة في بغداد اكثرية. وهذه وجهة نظر لكن بغداد عاصمة والعاصمة يأتيها الناس، مهاجرين او عاملين من المحافظات، لان الوزارات فيها والمستشفيات المركزية فيها والادارة فيها. اذن لا يستغني ابن المحافظة عن عاصمته فهي مفتوحة للجميع وفيها الشيعي والسني والمسيحي والصابئي والعربي والكردي والتركماني، خاصة بغداد انها مدينة عالمية كلندن. متى يفكرون تفكيرا صحيحا؟ انتم عندما تتقاتلون على امانة العاصمة. وكل واحد يأتي بمرشحه ليسرق اموالها وينهب. متى تشبعون من السرقات؟ واسأل بالله عليكم: اي امين عاصمة سرق خلال تاريخها كله. اخرهم سمير الشيخلي هل هو سرق؟ وهل مدحت الحاج سري سرق؟ هل ارشد العمري سرق؟ السنة لم يسرقوا اموال الناس او الدولة، والعيب الوحيد فيهم ان التمثيل الشيعي كان متواضعا في ادارة امانة العاصمة. كان اقل من نسبتهم السكانية كثيرا. وكان السبب هو عند تأسيس الدولة العراقية لم يذهب الشيعة الى المدارس الحكومية والاكتفاء بالمدارس الدينية، ولو لفترة محددة لان الحكم منذ ابي جعفر المنصور سني وبقي هكذا بالتراكم. بقي امين العاصمة سنيا والمحافظ، دون اعتبار للشيعة الذين شكلوا المركز العصبي العربي في بغداد: الكرادة الشرقية وكرادة مريم والصليخ. وانا كنت اتمنى ان يكون امين العاصمة مسيحيا مثلما يحدث في دمشق عندما كان اول رئيس وزراء لديهم بعد الاستقلال مسيحيا، لكن المسيحيين هاجروا. يجب ان ترتفع الاصوات السنية والشيعية العادلة لان ما يجري الان هو امر ينتمي الى سياسة الانتقام وليس الى سياسة ادارة الدولة والمدينة. والقول ان السنة احتكروا المراكز وعلي ان احتكرها كذلك، فمعناها ان السني لم يكن مخطئا مثلما يجد الشيعي نفسه غير مخطئ. فالسني اخذها من مذهبه وانت اخذتها من مذهبك. فما هي حصة العراق اذن؟ وما هي حصته الذين ليس لهم مذهب اين حصته؟ اين نضع علي الوردي ومصطفى جواد وعبد العزيز الدوري؟ هؤلاء ناس عاشوا بافكار ليبرالية وافكار عربية؟

تداول الكلمات

انا ضد ما يجري حاليا في امانة العاصمة، وعلى اجهزة الاعلام ان تتداول هذه الكلمات وتنشرها في الصحف او المواقع. انا لا اعرف استخدام الانترنت سوى تسجيل كلامي في هذا الموبايل وارسله الى بعض الاصدقاء وهم يتولون نشره.

الخلاصة.. ان بغداد ليست للشيعة. بغداد مشتركة ومدينة متعددة، ولهذا اختارت يهوديا وزيرا للمالية في وزاراتها الاولى واختارت مسيحيا وزيرا للصحة. صحيح ان التمثيل لم يكن عادلا لكن عدم عدالة التمثيل لا يجب ان يكون تقليدا او سنة يمشي على خطاها الاخرون، والمتذهب خروج على الوطنية سواء كان على هذا المذهب او ذاك. اي متمذهب؟ لا اسميها طائفية بل تمذهبا. ولا يجوز للادارة ان تتمذهب في بلد يشترك فيه الناس بأديان متعددة ومذاهب متعددة وقوميات متعددة.