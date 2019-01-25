أزمة‭ ‬بريكست‭: ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬تدعو‭ ‬البريطانيين‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬للحوار

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكّدت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الجمعة‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوصل‭ ‬البريطانيون‭ ‬إلى‭ ‬«أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬للحوار»،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يعتبر‭ ‬إشارة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬يمزق‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬حاليا‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الالتفاتة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الملكة‭ ‬لدعم‭ ‬مسار‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬القضايا‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وترجمت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬تصريحاتها،‭ ‬النادرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬السياسي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬لبحثها‭ ‬الحثيث‭ ‬على‭ ‬توافق‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬بريطانيا‭ ‬مأزقا‭ ‬كبيرا‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬دعا‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الملكة‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬وطمأنة‭ ‬البريطانيين‭ ‬القلقين‭ ‬حيال‭ ‬مستقبلهم‭.‬

ويبدو‭ ‬ان‭ ‬الملكة‭ ‬استجابت‭ ‬لتلك‭ ‬الدعوات‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬القتها‭ ‬أمام‭ ‬منظمة‭ ‬«مركز‭ ‬المرأة»،‭ ‬وهي‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬اليها‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أميرة‭ ‬عام‭ ‬1943‭.‬

وقالت‭ ‬الملكة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬92‭ ‬عاماً‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬«بالطبع‭ ‬كل‭ ‬جيل‭ ‬يواجه‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة»‭. ‬وتابعت‭ ‬«خلال‭ ‬بحثنا‭ ‬عن‭ ‬أجوبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬الحديث،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬اعتماد‭ ‬الوصفات‭ ‬المؤكدة،‭ ‬مثل‭ ‬التحاور‭ ‬باحترام‭ ‬واحترام‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتكتّل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬للحوار‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أبداً‭ ‬أنه‭ ‬علينا‭ ‬تجنب‭ ‬الاندفاع»‭.‬

وأضافت‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬«بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬تلك‭ ‬المقاربات‭ ‬أبدية،‭ ‬وأوصي‭ ‬الجميع‭ ‬الاخذ‭ ‬بها»‭. ‬وأشادت‭ ‬الملكة‭ ‬بقيم‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النساء،‭ ‬مثل‭ ‬«الصبر‭ ‬والصداقة‭ ‬والنهج‭ ‬المجتمعي‭ ‬القوي‭ ‬والأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬حاجات‭ ‬الآخرين»‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬(بي‭ ‬بي‭ ‬سي)‭ ‬«أعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬قدر‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات»‭.‬

وتابع‭ ‬«لقد‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬قوتنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬خلال‭ ‬قرون‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬توافقات‭ ‬تجمع‭ ‬أمتنا»‭. ‬واعتبرت‭ ‬تصريحات‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التوتر‭ ‬المتعلق‭ ‬بخروج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وللملكة‭ ‬واجب‭ ‬في‭ ‬التحفظ‭ ‬عن‭ ‬ابداء‭ ‬رأي‭ ‬سياسي‭. ‬لذا،‭ ‬فانها‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬الحياد‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬أما‭ ‬خطابها‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تستهدفه‭ ‬الحكومة‭ ‬خلافاً‭ ‬لتدخلاتها‭ ‬الأخرى،‭ ‬فانه‭ ‬احد‭ ‬المناسبات‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬تعبّر‭ ‬فيها‭ ‬الملكة‭ ‬عن‭ ‬آرائها‭ ‬الشخصية‭.‬

وفي‭ ‬خطابها‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬كانت‭ ‬الملكة‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬البريطانيين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يظهروا‭ ‬الاحترام‭ ‬لبعضهم‭ ‬البعض‭. ‬وقالت‭ ‬«رغم‭ ‬أن‭ ‬خلافات‭ ‬عميقة‭ ‬تفصل‭ ‬بيننا،‭ ‬فإن‭ ‬معاملة‭ ‬الآخرين‭ ‬باحترام،‭ ‬ككائن‭ ‬بشري،‭ ‬هي‭ ‬دائماً‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬جيّدة»‭.‬

وأشار‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬يمكنها‭ ‬ايقاف‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬هدفه‭ ‬تعطيل‭ ‬أو‭ ‬عرقلة‭ ‬بريكست‭.‬

نظريا،‭ ‬تتمتع‭ ‬الملكة‭ ‬بسلطات‭ ‬كبيرة‭ ‬لكنها‭ ‬نادرا‭ ‬أو‭ ‬أبدا‭ ‬لم‭ ‬تستخدمها‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭.‬

وخلال‭ ‬حملة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬اثارت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ذا‭ ‬صن»‭ ‬غضبا‭ ‬واسعا‭ ‬بسبب‭ ‬عنوان‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬يعلن‭ ‬اّن‭ ‬«الملكة‭ ‬تؤيد‭ ‬بريكست»‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬لم‭ ‬تذكره‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬أبلغت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حينها‭ ‬نيك‭ ‬كليغ‭ ‬المؤيد‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬غداء‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬إنّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬«يسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الخاطئ»‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬سبق‭ ‬وأبلغت‭ ‬نوابا‭ ‬أنها‭ ‬«لا‭ ‬تفهم‭ ‬أوروبا»‭.‬

وأثار‭ ‬المقال‭ ‬شكوى‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطاني‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬أنّ‭ ‬العنوان‭ ‬كان‭ ‬«مخادعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كبير»‭.‬

وذكر‭ ‬«ذا‭ ‬ديلي‭ ‬بيست»‭ ‬أيضا‭ ‬قبل‭ ‬الاستفتاء‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬سألت‭ ‬ضيوفها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬أن‭ ‬يعطوها‭ ‬«ثلاثة‭ ‬أسباب‭ ‬جيدة»‭ ‬لماذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

–‭ ‬«مشكلة‭ ‬معقدة‭ ‬جدا»‭ ‬–

لكن‭ ‬حفيدها‭ ‬وليام،‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬خلافة‭ ‬العرش،‭ ‬أثار‭ ‬تكهنات‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مختلف‭ ‬بتصريحات‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬بلاده‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬بريطانيين،‭ ‬قال‭ ‬وليام‭ ‬إنّ‭ ‬قدرة‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشعوب‭ ‬الأخرى‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬«حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لأمننا‭ ‬وازدهارنا»‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنه‭ ‬يدعم‭ ‬بقاء‭ ‬عضوية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

لكن‭ ‬شقيقه‭ ‬هاري‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يوافقه‭ ‬الرأي‭ ‬تماما،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حسبما‭ ‬أفصح‭ ‬حماه‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬ماركل‭ ‬لتلفزيون‭ ‬«اي‭ ‬تي‭ ‬في»‭ ‬بعد‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭ ‬ابنته‭ ‬الممثلة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السابقة‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬إنّ‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬أبلغه‭ ‬أنه‭ ‬«منفتح‭ ‬على‭ ‬تجربة»‭ ‬بريكست‭.‬

وأثارت‭ ‬الملكة‭ ‬تكهنات‭ ‬متناقضة‭ ‬حين‭ ‬حضرت‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬معتمرة‭ ‬قبعة‭ ‬زرقاء‭ ‬ربطها‭ ‬البعض‭ ‬بعلم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وبعد‭ ‬عام،‭ ‬اشعل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬النقاش‭ ‬مجددا‭ ‬حول‭ ‬أراء‭ ‬الملكة‭ ‬الخاصة،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬أمر‭ ‬بريكست‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬لصحيفة‭ ‬«ذا‭ ‬ميل»‭ ‬الأحد‭ ‬«قالت‭ ‬(الملكة)‭ ‬إنّها‭ ‬مشكلة‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬صواب»