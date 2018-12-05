أزمة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬تؤرق‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭: ‬التهديد‭ ‬مجدداً‭ ‬بشل‭ ‬باريس

باريس - الزمان
مع تصاعد العنف المواكب لاحتجاجات “السترات الصفراء” الذين يهدّدون بشلّ باريس مجدّداً السبت رغم تنازلات الحكومة، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء من المسؤولين السياسيين والنقابيين توجيه “دعوة إلى الهدوء”. وتخشى السلطات الفرنسية أن تشهد العاصمة يوم عنف جديداً في وقت لا تزال فيه العاصمة تحت صدمة أحداث السبت الفائت حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن. وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات على هامش التظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجاً على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتّسعت لتشمل الآن التلاميذ والطلاب والمزارعين.
وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف ولا سيّما في قلب العاصمة، ووجّهت السلطات إلى 13 شخصاً، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب ضدّ قوس النصر السبت الماضي، على ما أعلنت النيابة العامة في باريس.
وأعلن المتحدّث باسم الحكومة بنجامين غريفو ناقلاً مواقف الرئيس خلال مجلس الوزراء أنّ “الوقت الذي نعيشه لم يعد وقت المعارضة السياسية بل الجمهورية”.
وأضاف أنّ “رئيس الجمهورية طلب من القوى السياسية والقوى النقابية وأرباب العمل توجيه نداء واضح وصريح إلى الهدوء واحترام الإطار الجمهوري”. وأوضح المتحدّث أنّ هذا النداء موجّه إلى “الذين يثبتون عن خبث وانتهازية (…) لا داعي لذكرهم بأسمائهم، فهم سيعرفون أنفسهم”.
من جهته أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية أنّ “ما هو على المحك هو أمن الفرنسيين ومؤسّساتنا. أوجّه هنا نداءً إلى المسؤولية”.
وأضاف إنّ “جميع أطراف النقاش العام من مسؤولين سياسيين ومسؤولين نقابيين وكاتبي مقالات ومواطنين، سيكونون مسؤولين عن تصريحاتهم في الأيام المقبلة”، مؤكّداً أنّ الحكومة “لن تتهاون” حيال “المخرّبين” و”مثيري البلبلة”.
وأكّد في هذا السياق على المبادرات التي تمّ الإعلان عنها الثلاثاء سعياً لإخماد “الغضب الأصفر” وفي طليعتها تعليق زيادة الضريبة على المحروقات لستة أشهر.
ويبدو أنّ الإعلان عن هذه التنازلات لم يقنع غالبية المتظاهرين الذين يقومون منذ ثلاثة أسابيع بقطع الطرقات وينظّمون تجمّعات تترافق أحياناً مع أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.
ولم يتمّ فكّ الطوق سوى عن مخزنين للوقود الأربعاء، فيما يتوعّد معظم المحتجّين بمواصلة تحركاتهم بدون الأخذ بتنازلات الحكومة والتي يصفونها بأنّها مجرّد “إجراءات متواضعة”.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيلاب” ونشرت نتائجه الأربعاء أنّ 78% من الفرنسيين يعتبرون أنّ إجراءات الحكومة لا تستجيب لمطالب “السترات الصفراء”.
وقال بنجامين كوشي أحد وجوه التحرّك إنّ “الفرنسيين لا يريدون الفتات، يريدون تحقيق كل مطالبهم”.
ورأى خبير العلاقات الاجتماعية ريمون سوبي أنّ الخطوات التي قامت بها الحكومة “أتت متأخّرة”.