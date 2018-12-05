أزمة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬تؤرق‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭: ‬التهديد‭ ‬مجدداً‭ ‬بشل‭ ‬باريس

باريس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

مع‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬المواكب‭ ‬لاحتجاجات‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬الذين‭ ‬يهدّدون‭ ‬بشلّ‭ ‬باريس‭ ‬مجدّداً‭ ‬السبت‭ ‬رغم‭ ‬تنازلات‭ ‬الحكومة،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬والنقابيين‭ ‬توجيه‭ ‬“دعوة‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء”‭. ‬وتخشى‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬يوم‭ ‬عنف‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬فيه‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬صدمة‭ ‬أحداث‭ ‬السبت‭ ‬الفائت‭ ‬حين‭ ‬عاشت‭ ‬مشاهد‭ ‬تشبه‭ ‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬حواجز‭ ‬وإحراق‭ ‬سيارات‭ ‬ونهب‭ ‬محلات‭ ‬واشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصيب‭ ‬المئات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمالية،‭ ‬واتّسعت‭ ‬لتشمل‭ ‬الآن‭ ‬التلاميذ‭ ‬والطلاب‭ ‬والمزارعين‭.‬

وتواصلت‭ ‬الإحالات‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة،‭ ‬ووجّهت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬قاصر،‭ ‬تهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬تخريب‭ ‬ضدّ‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بنجامين‭ ‬غريفو‭ ‬ناقلاً‭ ‬مواقف‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنّ‭ ‬“الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬وقت‭ ‬المعارضة‭ ‬السياسية‭ ‬بل‭ ‬الجمهورية”‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬“رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والقوى‭ ‬النقابية‭ ‬وأرباب‭ ‬العمل‭ ‬توجيه‭ ‬نداء‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬إلى‭ ‬الهدوء‭ ‬واحترام‭ ‬الإطار‭ ‬الجمهوري”‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدّث‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬النداء‭ ‬موجّه‭ ‬إلى‭ ‬“الذين‭ ‬يثبتون‭ ‬عن‭ ‬خبث‭ ‬وانتهازية‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لذكرهم‭ ‬بأسمائهم،‭ ‬فهم‭ ‬سيعرفون‭ ‬أنفسهم”‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إدوار‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬أنّ‭ ‬“ما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬هو‭ ‬أمن‭ ‬الفرنسيين‭ ‬ومؤسّساتنا‭. ‬أوجّه‭ ‬هنا‭ ‬نداءً‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولية”‭.‬

وأضاف‭ ‬إنّ‭ ‬“جميع‭ ‬أطراف‭ ‬النقاش‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬نقابيين‭ ‬وكاتبي‭ ‬مقالات‭ ‬ومواطنين،‭ ‬سيكونون‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة”،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬“لن‭ ‬تتهاون”‭ ‬حيال‭ ‬“المخرّبين”‭ ‬و”مثيري‭ ‬البلبلة”‭.‬

وأكّد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سعياً‭ ‬لإخماد‭ ‬“الغضب‭ ‬الأصفر”‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬تعليق‭ ‬زيادة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المحروقات‭ ‬لستة‭ ‬أشهر‭.‬

ويبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التنازلات‭ ‬لم‭ ‬يقنع‭ ‬غالبية‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بقطع‭ ‬الطرقات‭ ‬وينظّمون‭ ‬تجمّعات‭ ‬تترافق‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬فكّ‭ ‬الطوق‭ ‬سوى‭ ‬عن‭ ‬مخزنين‭ ‬للوقود‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يتوعّد‭ ‬معظم‭ ‬المحتجّين‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحركاتهم‭ ‬بدون‭ ‬الأخذ‭ ‬بتنازلات‭ ‬الحكومة‭ ‬والتي‭ ‬يصفونها‭ ‬بأنّها‭ ‬مجرّد‭ ‬“إجراءات‭ ‬متواضعة”‭.‬

وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬“إيلاب”‭ ‬ونشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬78%‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّ‭ ‬إجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تستجيب‭ ‬لمطالب‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭.‬

وقال‭ ‬بنجامين‭ ‬كوشي‭ ‬أحد‭ ‬وجوه‭ ‬التحرّك‭ ‬إنّ‭ ‬“الفرنسيين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الفتات،‭ ‬يريدون‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬مطالبهم”‭.‬

ورأى‭ ‬خبير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ريمون‭ ‬سوبي‭ ‬أنّ‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬“أتت‭ ‬متأخّرة”‭.‬