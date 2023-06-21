أرسنال في طريقه للتعاقد مع الالماني هافيرتس

لندن (أ ف ب) – كشفت وسائل اعلام انكليزية الاربعاء بأن نادي ارسنال في طريقه للتعاقد مع مهاجم تشلسي الالماني كاي هافيرتس بعد ان توصل الناديان الى اتفاق يقضي بانتقال الاخير في صفقة قدرت ب65 مليون جنيه استرليني.

واشارت الصحف بان تشلسي منح هافيرتس الضوء الاخضر للتباحث مع ارسنال بشأن العقد تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي الروتيني اثر قبوله بالعرض المجزي.

وفي حال قدر لارسنال وصيف الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الفائت، ستكون اول صفقة رسمية له استعدادا للموسم المقبل، علما بأنه يرغب في الحصول على خدمات لاعب وسط وست هام ومنتخب انكلترا ديكلان رايس ايضا.

وانضم هافيرتس الى صفوف تشلسي عام 2020 قادما من باير ليفركوزن واحرز في صفوفه دوري ابطال اوروبا في موسمه الاول معه وسجل هدف المباراة الوحيد في مرمى مانشستر سيتي عام 2021، كما خاض في صفوفه 91 مباراة وسجل 19 هدفا في الدوري المحلي.

وخسر تشلسي جهود لاعبين في الساعات الاخيرة مع انتقال الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الى صفوف مانشستر سيتي الذي حقق الثلاثية الموسم الفائت بحسب تقارير صحافية بالاضافة الى انضمام الفرنسي نغولو كانتي الى صفوف اتحاد جدة السعودي.