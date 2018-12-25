أرزاقنا حياتنا.. بيد شرطي – حسين الذكر

في صباح باكر هجم البعض ممن يدعون انهم تابعون لدوائر البلدية، كانوا مدججين بالأسلحة والبلدوزر شنوا حملة على بسطيات الفقراء، تحت عناون محاربة المتجاوزين، وقد خلف المشهد اسى ممضاً بالنفس، ولاسيما بعد ان تم هدم وسحق ممتلكات الفقراء حصرا، فيما تم تجاوز بعض اكشاك اهل القوة في زمن الانفلات.الناس كعادتهم في الظلم لا يبحثون عن أسبابه ولا يفرقون بين مرتكبيه، لذا ترحموا على أيام الدكتاتورية، فهم يعدون عراق اليوم صورة وامتدادا لظلمة الامس بأسماء حرباوية تنسجم مع كل زمان ومكان.

وفي واحدة من المشاهد المخزية، اخذ الانفلات والفساد يخرج الى العلن بعد ان ظل مختبئا تحت جلباب الشعارات لسنوات خلت، وقد راعني ما شاهدت من مجموعة أطفال بعمر (6 -10) سنوات وهم يمرحون علنا بغناء واهزوجات ماجنة كافرة تتخذ من العهر اللفظي وسب الذات الإلهية المقدسة اشنع العبارات وارذلها، دون خشية من احد. وحينما توجهت طالبا منهم الكف عن ذلك، استهزأ وضحكوا، ثم هددتهم بالضرب، فاخذوا يهرولون ويشتمون وينالون مني وبالذات المقدسة ما لم اره طوال حياتي.

نقل أحدهم: (في شارع عام وامام المارة من عموم المواطنين الذين يخرجون صباح كل يوم الى وظائفهم واعمالهم، حدث هرج ومرج بين بعض سواق (الباصات) في مشهد ليس مستغربا، لكن الغريب ان احدهم كان (يصرخ بأنواع البذاءات علنا امام شرطة المرور والنجدة القريبين جدا منه، دون تدخل أي منهم، حتى حينما تحول السباب الى مس الذات المقدسة، بأعلى صوت وبلا خشية..) يضيف المتحدث، انه اتجه الى النجدة القريبة طالبا منهم اتخاذ ما يلزم، وكان بينهم ضابط برتبة عالية، ضحكوا وقالوا له: (حجي، هذا ليس شغلنا، ولا واجبنا، ثم من يتورط مع هؤلاء.. تقف وراءهم عمام وجهات.. روح حجي.. احترم نفسك ولا تتدخل بامور لا تخصك).

وفي واحدة من ماسي عراقنا الجديد، ان السلطة فيه لم تعد بيد أجهزة الحكومة حصرا، فكل من يحمل سلاحا يضع تعليمات وقوانين خاصة به وبمنطقته او دائرته يتقاضى بموجبها الأموال ويدير شبكة مصالح، كل من لديه مجموعة تجد نفسها فوق القانون، يشرع متى ما شاء أوامر خاصة في تلك البقعة المكانية، بطريقة تخدمه وتصب بمصلحة مرجعيته التي تحميه، فينهب الأموال ويبتز الناس دون مساءلة او خوف، وقد اشتكى بعض أصحاب المحلات في منطقة ما، من شرطي قالوا عنه،: (انه متى ما حركه مزاجه وضع سلك او علامات معينة او حرك سيارة النجدة، ليقطع الطريق ويربك المشهد تحت عنوان الامن، في وقت اصبح هو مصدر ازعاج وسلب الامن)، فقطع الطريق يلحقه قطع ارزاق المحلات التجارية ـ اي ابتزاز بطريقة احدث – تضطر المواطنين المساكين الخضوع لشروط الشرطي، بالدفع النقدي او البديل.. للعلم هنا، فان الشرطي – المعني – راتبه معروف لكنه يأكل بأفضل المطاعم ويتبضع بأشهر المولات ويصعد احدث السيارات في مشهد لا يستحق التعليق !!

بغداد