رئيس الجمهورية يتوجّه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه

أردوغان والسوداني يناقشان ملفات التعاون الإقتصادي بين البلدين

انقرة – ماهر اوغلو

استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العاصمة انقرة،رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له ،لعقد سلسلة اجتماعات تبحث التعاون الاقتصادي وتقاسم الضرر مع العراق في مواجهة تحديات الشح المائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اردوغان والسوداني عقدا اجتماعا في انقرة بعد انتهاء مراسم الاستقبال ،حيث ناقش الجانبان ملفات التعاون الاقتصادي وامن الحدود والمياه). وأصدرت الرئاسة التركية، في وقت سابق بياناً عن زيارة السوداني الى أنقرة. وقالت في بيان امس (رئيس الوزراء العراقي ، يعتزم التوجه إلى تركيا في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة أردوغان)، واشار الى ان (السوداني سيناقش في زيارته مع المسؤولين الأتراك، العلاقات الثنائية بكافة أبعادها)، وتابع ان (اللقاءات ستبحث الخطوات المشتركة التي من الممكن اتخاذها في مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار العراق، وتعزيز العلاقات في مجالات عدة أبرزها التجارة والطاقة). ووصل السوداني امس إلى انقرة .وذكر بيان ان (رئيس الوزراء بدأ زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى). وكان السوداني قد حدد أهداف زيارته المرتقبة ،متعهدا بتوفير احتياجات المواطنين.وقال ان (الزيارة لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديدا مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين دولة، وحشد الجهود من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي ودفعه قدما، وحل الخلافات استنادا الى منهجية الحوار المتعقل الذي يغلب المصلحة ويعلى من شأن التعاون بين الجيران بغية تحقيق مصالح الشعوب)، واضاف (سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات العراقية التركية في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، لاسيما ونحن نتطلع الى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين اسيا وأوربا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي). الى ذلك ، توجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد امس إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد، غادر البلاد متوجها إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر المياه)، وتابع ان (المؤتمر جاء من أجل التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة). من جهة اخرى ،تلقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، دعوة لزيارة مقر حلف الناتو في بروكسل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعرجي استقبل القائد الأعلى لقوات التحالف في أوربا الفريق أول كريستوفر ج. كافولي والوفد المرافق له، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي.، وجرى استعراض عمل بعثة الحلف في العراق واستمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، وتوسيع العمل في مجال تدريب الشرطة الاتحادية، فضلا عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على المنطقة والعالم). وأكد الأعرجي أن (استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ألقى بظلاله على الأزمات في العديد من الدول، مجددا تأكيد أهمية اللجوء إلى الحوار والمفاوضات لحل الأزمات الدولية).