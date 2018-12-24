أردوغان‭ ‬يهدّد‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬ويرسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الحدود

ترامب‭:‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيجتث‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬- انقرة‭ -‬توركان‭ ‬اسماعيل

صرح‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيجتث‮»‬‭ ‬كل‭ ‬بقايا‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‭-‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بعدما‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬بسحب‭ ‬قوات‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬حوالى‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬تركيا‭ ‬@ار‭ ‬تي‭_‬اردوغان‭ ‬أبلغني‭ ‬بقوة‭ ‬أنه‭ ‬سيجتث‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬‭+‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭+‬‮»‬،‭ ‬مستخدما‭ ‬اسما‭ ‬آخر‭ ‬للتنظيم‭ ‬الجهادي‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواتنا‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭!‬‮»‬‭. ‬وجدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيّب‭ ‬أردوغان‭ ‬الإثنين‭ ‬تهديداته‭ ‬للفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأرسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبلاده‭ ‬استعداداً‭ ‬لهجوم‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يشنّه‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬المرتقب‭ ‬للجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وتأتي‭ ‬تهديدات‭ ‬أردوغان‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬التركية‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬البنتاغون‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬أمر‭ ‬بسحب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يدعمون‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬‭(‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬قوامها‭ ‬الرئيسي‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭)‬‭ ‬في‭ ‬معاركها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجهادي‭. ‬وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬تنظيماً‭ ‬إرهابياً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬أنقرة‭ ‬إنّ‭ ‬الوحدات‭ ‬فصيل‭ ‬تابع‭ ‬له‭. ‬وأثار‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬غضب‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬قيام‭ ‬منطقة‭ ‬كرديّة‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يغذّي‭ ‬الطموحات‭ ‬الانفصالية‭ ‬للأقليّة‭ ‬الكرديّة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

والإثنين‭ ‬قال‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬لم‭ ‬نترك‭ ‬العرب‭ ‬السوريين‭ ‬فريسة‭ ‬لداعش‭ ‬فنحن‭ ‬لن‭ ‬نترك‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريين‭ ‬فريسة‭ ‬لوحشية‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬سوريا؟‭ ‬لكي‭ ‬يستعيد‭ ‬أشقّاؤنا‭ ‬العرب‭ ‬والأكراد‭ ‬حريّتهم‮»‬‭.‬

أتت‭ ‬تهديدات‭ ‬أردوغان‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محليّة‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬أرسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للبلاد‭ ‬استعداداً‭ ‬لهجوم‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تشنّه‭ ‬تركيا‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الشمالية‭ ‬لجارتها‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬المرتقب‭ ‬للجنود‭ ‬الأميركيين‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬فإنّ‭ ‬قافلة‭ ‬عسكرية‭ ‬تركية‭ ‬تضمّ‭ ‬مدافع‭ ‬هاوتزر‭ ‬وبطاريات‭ ‬مدفعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬تمّ‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إلبيلي‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كيليس‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإخلاص‮»‬‭ ‬الخاصّة‭ ‬أنّ‭ ‬قسماً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القافلة‭ ‬دخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬التعزيزات‭ ‬العسكرية‭ ‬ستتمّ‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬تدريجي‮»‬‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وبدأت‭ ‬تركيا‭ ‬بإرسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬حين‭ ‬أرسلت‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬آلية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الباب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬حرييت‭.‬

وأرسلت‭ ‬تركيا‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أقجة‭ ‬قلعة‭ ‬وقضاء‭ ‬جيلان‭ ‬بينار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬شانلي‭ ‬أورفا‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭)‬‭.‬

وكان‭ ‬أردوغان‭ ‬وعد‭ ‬السبت‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

والأحد‭ ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬وأردوغان‭ ‬بحثا‭ ‬هاتفيا‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والانسحاب‭ ‬البطيء‭ ‬والمنسّق‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬إنّ‭ ‬أردوغان‭ ‬‮«‬أبلغني‭ ‬بقوّة‭ ‬أنه‭ ‬سيجتثّ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقّى‭ ‬من‭ ‬‭+‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭+‬‮»‬،‭ ‬مستخدما‭ ‬اسماً‭ ‬آخر‭ ‬للتنظيم‭ ‬الجهادي‭.‬

وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2016،‭ ‬أخرجت‭ ‬تركيا‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬منطقتي‭ ‬الباب‭ ‬وجرابلس‭ ‬في‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭.‬

وقادت‭ ‬تركيا‭ ‬عمليةً‭ ‬ثانيةً‭ ‬ضد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية،‭ ‬بمساعدة‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018‭. ‬وانتهت‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بسيطرة‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

وكان‭ ‬أردوغان‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬ستبدأ‭ ‬عملية‭ ‬ثالثة‭ ‬ضدّ‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬وفلول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭.‬

وقبيل‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب،‭ ‬قال‭ ‬أردوغان‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬تأخير‭ ‬العملية‭ ‬لتفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬نيران‭ ‬صديقة‮»‬‭.‬