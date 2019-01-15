أردوغان‭: ‬تركيا‭ ‬تتولى‭ ‬إقامة‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬لفصل‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬عن‭ ‬حدودها

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬سيتولى‭ ‬إقامة‭ ‬“المنطقة‭ ‬الأمنية”‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬والحدود‭ ‬التركية‭. ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬“إيجابية‭ ‬للغاية”،‭ ‬طرح‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬“نقيم‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬عرضها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬كلم”‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭. ‬وإذ‭ ‬تحدثت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬وترامب‭ ‬ناقشا‭ ‬مسألة‭ ‬إقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬أمنية”‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬مكالمتهما‭ ‬التاريخية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستقيمها‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬تركيا‭ ‬بإنشائها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تحظى‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بدعم‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فإن‭ ‬أنقرة‭ ‬تعتبرها‭ ‬مجموعة‭ ‬“إرهابية”‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تمرداً‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭.‬

وهددت‭ ‬تركيا‭ ‬مراراً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بهدف‭ ‬تجنّب‭ ‬قيام‭ ‬نواة‭ ‬دولة‭ ‬كردية‭ ‬قرب‭ ‬حدودها‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشجع‭ ‬النزعات‭ ‬الانفصالية‭ ‬لدى‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وساهمت‭ ‬الخلافات‭ ‬بشأن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحليفين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬علاقاتهما‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭.‬

ورحّبت‭ ‬تركيا‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ويقضي‭ ‬بسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬احتجت‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬لمسؤولين‭ ‬أميركيين‭ ‬يربطون‭ ‬فيها‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بسلامة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭.‬

وأثار‭ ‬كلام‭ ‬ترامب‭ ‬صدمة‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬هدد‭ ‬بـ”تدمير‭ ‬تركيا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬هاجمت‭ ‬الأكراد”‭.‬

وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬كتلته‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬أنقرة،‭ ‬إنه‭ ‬مقتنع‭ ‬بانه‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬“تفاهم‭ ‬متبادل‭ ‬ذي‭ ‬أهمية‭ ‬تاريخية”‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬مكالمتها‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭.‬