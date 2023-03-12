أرتشل في علاقة جديدة

{ اسطنبول – وكالات – حاولت النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل إخفاء علاقتها برجل الأعمال التركي كاهان صابانجي خلال وقت سابق، بالرغم من انتشار شائعات مؤكدة حول وجود علاقة رومانسية تجمعهما.وبالرغم من محاولات إخفاء علاقتها برجل الاعمال التركي ونفيها للصحافة عن وجود أي علاقة عاطفية بحياتها، إلا أن انها ظهرت مؤخرا برفقة صابانجي في أحد المطارات بشكل علني وأمام الصحافة والجمهور.ووفقا لموقع البوابة بدت ارتشيل سعيدة جداً الى جانب حبيبها الجديد وهي تنظر للكاميرا بينما كانت تمشي في المطار، بالرغم من أنهما لم يمسكا بأيدي بعضهما البعض ابداً.وخلال وقت سابق نفت ارتشيل علاقتها بصابانجي، بعدما التقطتها كاميرات الصحافة لأكثر من مرة وهما متواجدان في نفس المكان معاً.