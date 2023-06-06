إعلان قائمة الأولمبي لغربي آسيا

أربيل يتقدّم والقاسم أفضل الجميع في جولة 32 للممتاز

الناصرية – باسم الركابي

شهدت الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز ثمانية تغيرات في جدول الترتيب العام واكثر الغانمين كان فريق اربيل عندما تقدم خمسة مراكز حيث السابع اثر فوزه ذهابا على نفط البصرة بثلاثة اهداف لواحد الموقع الافضل للفريق منذ بداية الدوري محققا الفوز الثاني عشر في ظل التحول الذي حظي به الفريق منذ تسلم المهمة من قبل المدرب عباس عبيد مع انطلاقة المرحلة الثانية ومعها زاد اندفاع لاعبي الفريق وتحسن مستوى الأداء والنتائج وتمكن من تخطي مباريات صعبة ومنافسين أقوياء ولازال في افضل حال فيما سيطرة مشاكل المباريات السلبية على نفط البصرة بشكل كبير ومعها نزف النقاط سواء في ملعبة وخارجه في المركز الرابع عشر وبحاجة لمراجعة آنية .

تعزيز الموقع

وعزز الشرطة بفوزة على نوروز بهدف موقعه في الصدارة بقوة والسيربثبات والتصدي للمهمة بثقة عالية وجهود المجموعة الخضراء والتطلع للحصول على اللقب لكن المواجهات المقبلة لا تخلو من الصعوبات والتحديات حصرا من الجوية بفارق نقطتين الذي اظهر ما هو علية امام الطلاب وزعزعة وتفكيك صفوفهم والتقدم عليهم وأنهاء المهمة على أكمل وجه محققاخطوة كبيرة لملاحقة المتصدر وهو يعي بغير الفوز قد تصعب الامور أكثر قبل أن يتراجع الطلاب للمركز الخامس ومعها انخفاض معدل الاداء في الاختبار الحقيقي الاحد خصوصا في الشوط الأول ليدفع ثمن المباراة وسط خيبة جمهورة الذي كان يمني النفس في ان يتواصل الفريق بنسج النتائج في هذه المرحلة بالذات رغم ان المهمة لم تكن بالسهلة لكن فريق مثل الطلبة لا يمكن التخلي عن مثل هكذا مباراة.

امورالزوراء

وازدادت الامور سوءامع الزوراء والمدرب حيدر عبد الأمير بعد هزيمة الكهرباء وقبلها من الطلاب وسيلاعب الجوية بعد انتهاء فترة التوقف كما فشل في استعادة توازنه والتراجع شيء فشيء ويفقد امال الصراع على اللقب على بعد عشر نقاط من المتصدر ولم يبقى على انتهاء البطولة فقط ستة جولات حتى لو فاز فيها جميعا لا يمكن اللحاق بالوصيف وبلا شك أن التوجة سيكون نحو لقب الكأس لحفظ ما الوجوه لكنه الآخر بغير المضمون في ظل تخبط الفريق ولانه سيواجه الجوية في دور الثمانية بعد خيبة الدوري وبات محل شك انصاره في المنافسة على اللقب الثاني فيما استعاد الكهرباء موقعة الرابع بعدما قدم مباراة تكتيكية في الدفاع وغلق المنافذ ومنع هجوم المنافس من الاختراق والتسجيل واعتماد على الكرات المرتدة وصعب من مهمة الأبيض الذي خرج من الباب الضيق.

فوز عريض

وعاد النجف بالفوز العريض ذهابا على دهوك باربعة اهداف لهدفين وقبلها حصل على ثلاث نقاط من نجاح اعتراضة على الغريم كربلاءليبقى في المركز السادس لكن الأهم تجاوز ملعب صعب وتحقيق نتيجة اشد المتفائلين لم يتوقعها فيما تزعزة ثقة دهوك باقسى ثاني هزيمة في الدوري قبل أن يتأخر بحسم الموقعة و تقديم نفسة امام جمهورة وفي عقر داره ودعمت النقطة التي اقتسمهامع كربلاء بتعادلهما بهدف نفط ميسان الاستمرار بمركزة التاسع قبل أن يتراجع كربلاء مركزا للثاني عشر ولا يريد جمهورة التقليل من اهمية مباريات الارض لدعم الامور في اخطر الايام ومن أجل إنهاء الدوري بمركز متقدم وقبلة يقف نوروز بنفس مركزة بعد خسارة الشرطة.

افضل فريق

وافضل فريق اليوم القاسم بدون خسارة من ثماني جولات وعرض مسلسل النتائج بوضوح واستمر يخوض مبارياتة بروحية خاصة بالاعتماد على ما موجود من اسماء تلعب باقل الرواتب والعقود لكنها تسعى بقوة لتحقيق هدف المشاركة حتى النهاية بعد تعادل مع الحدود الاسبوع الماضي بدون اهداف قبل ان يتاثر الاخر بالنتيجة ويتراجع للعاشر ويواجة فريق الكرخ فترة تذبذب واضحة في ظل تباين نتائجة بسبع جولات بفوز وخسارتين واربع تعادلات واخرها في ملعبة من الوسط ما تسبب بتراجعة للحادي عشر قبل ان تتواصل ازمة الوسط ولم يستغل فرص مباريات الميدان والتراجع للسادس عشر وتقدم زاخو مركزا اثر تغلبة على الديوانية بهدفين لواحد معوضا خسارة الشرطة قبل أن تتدهور أمور الديوانية بعد أكثر وبات في وضع لايحسد علية.

مقعد البقاء

واشتد التنافس على مقعد البقاء ببن النفط والصناعة بعدما تجرع الاول هزيمةقاسية من الملاحق بثلاثية نظيفة وكلاهما يمران بفترة قلق شديدة لعدم الاستقرارلاسباب معروفة .

المنتخب الاولمبي

اعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل القائمة النهائية للمشاركة في بطولة غربي آسيا التي،ستقام في مدينتي بغداد وكربلاء للفترة من 12 لغاية20 من حزيران الجاري وضمت قائمة المنتخب الذي سيلعب ضمن المجموعه الاولى الى جانب الإمارات والأردن الاعبين لحراسة المرمى حسن عباس ،رضا عبد العزيز،محمد حسن وللدفاع كميل سعد،زيد تحسين، حسين عبد الله، حسين عامر،مصطفى عمران، يوسف الإمام أحمد مكنزي،كرار سعيد والوسط نهاد محمد،مصطفى سعدون،هلو فائق،كرار محمد،منتظر محمد،محمدزيد،امير احمد،علي الموسوي،منتظر عبد الأمير، علي محمد حاتم، زيدان عبد الجبار وللهجوم بلند حسن،ذو الفقاريونس،سالم أحمد وتضم المجموعة الثانية فرق فلسطين ،إيران، سوريا والمجموعة الثالثة ضمت منتخبات اليمن وعمان ولبنان.