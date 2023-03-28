أربيل تضغط وبغداد تؤكّد العمل على إستئناف تصدير نفط كردستان

بغداد – ابتهال العربي

وصل وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد امس ،في ثاني زيارة من نوعها خلال اسبوع ،لتدشين جولة مباحثات جديدة مع وزارة النفط الاتحادية التي ابدت العمل على تعجيل استئناف تصدير نفط الاقليم عبر انبوب جيهان التركي، واشترطت بغداد في المقابل الالتزام بقرار المحكمة الدولية في فرنسا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وفداً حكومياً برئاسة وزير المالية والإقتصاد آوات شيخ جناب، وصل الى بغداد امس لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية)، واضاف ان (الوفد يضم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم أوميد صباح ،حيث سيناقش مع المسؤولين في بغداد ، قضية النفط وسيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات). من جانبها ، اكدت وزارة النفط ، انها تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط الاقليم ، واشارت الى أن إيقاف التصدير سيضر بالاقتصاد الوطني والموازنة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس إن (الحكومة ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من الاقليم)، عازياً ذلك (لأهميته للعراق ككل والاقليم خاصة)، وتابع ان (العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط ، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من الاقليم ، لأن ذلك سينعكس على المجتمع بكل أطيافه وقومياته)، مؤكدا ان (الحكومة والوزارة تعملان على الإسراع في عملية استئناف تصدير النفط من كردستان،وان وفد الاقليم قد زار بغداد قبل يومين ، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل في عملية التصدير)، واستطرد بالقول ان (تأخير عملية التصدير سيضرّ بالاقتصاد الوطني، وبالموازنة والإيرادات المتأتية من تصدير النفط)، وأوضح جهاد ان (الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا)، ومضى الى القول ان (عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي يجب ان تكون عن طريق الوزارة وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط سومو)، لافتاً إلى (وجوب تطبيق قرار المحكمة)، ورأى جهاد أن (على المركز والاقليم النظر في الأولويات ، التي تتمثل الالتزام بالقرار الدولي ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفظ والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما)، مبينا ان (الجانب الفني والاقتصادي يحتم علينا التعجيل في عملية استئناف تصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان التركي وفق آليات يتفق عليها)، وحذر من أن (إيقاف تصدير النفط من الاقليم سيضرّ بالاقتصاد الوطني). بدورها ،كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان. وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي في تصريح امس إن (هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي).