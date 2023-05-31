أربيل تحرم الجوية من الصدارة وتهديها للشرطة بالممتاز

الناصرية – باسم الركابي

حصد فريق الشرطة فوزا غاليا وصعبا من مضيفة زاخو بهدف استعاد فية الصدارة 64 من العدو اللدود والغريم الجوية الذي سقط في فرانسو حريري امام اربيل بهدفين دون رد ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز وانتظر الشرطة سبع دقائق ليهز شباك اصحاب الارض بهدف علاء عبد الزهرة والفوز والمباراة والحصول اغلى ثلاث نقاط والاهم ضع حد لخطف الصدارة التي انتقلت الية بمساعدة اربيل وسط فرحة الفريق وجمهورة الذي كانت ينتظر تلك اللحظة على نار وتطلع الفريق بقوة للحفاظ عليها والدفاع عن اللقب امام سبع مواجهات والسعي وبذل كل الجهود لصناعة المنجز عندما حول افضل نتيجة لصالحة التي ادت الى خطف الصدارة والتمسك بها والرغبة الكبيرة في تعزيز الموقع وتحصينة بعدما اعطتة الثقة الكبيرة ويكون قد تعلم الدرس ويريد أن يكون المنافس الصعب وبانتظار تحقيق المزيد بخوض تحديات اخر المباريات واللعب بشعار يجب الفوز .

اداء هجومي

وظهر الشرطة بأداء هجومي امام زاخو وكان له ما أراد بالهدف المبكر و المرور به للنهاية في ظل الظهور الواضح والتوازن في الدفاع والهجوم وتجاوز خطورة وظروف المباراة ومنح لنفسة السيطرة بشكل اكبر في ظل وجود الاسماء المعروفة كما لعب الفريق بقوة وإنجز المهمة كما يجب فيما فشلت محاولات المنافس33 سادس عشر الذي لجأ للهجوم وضغط على مفارز الشرطة وبذل الاعبين جهوداكبيرة من اجل تحقيق التعادل لكن دون جدوى لان الفريق كان بحاجة للسرعة والتركيز والتعامل مع الكرات القريبة و كاد أن يدرك ا منها لتعادل في الوقت المضاف لكنه وقع في الخسارة الأولى بوقت نزار محروس وسط حسرة الجمهور الذي كان يمني النفس بالفوز على البطل وقبلها فشل في تعويض تعادلة امام دهوك.

فوز لاربيل

حرم اربيل ضيفة الجوية من الصدارة بالفوز بهدفين في المباراة التي جرت في فرانسو حريري وبهذه النتيجة تجمد رصيد الجوية 62 خلف الشرطة وارتفع رصيد اربيل 42 بنفس مركزة الثاني عشر قبل ان يستعيد توازنه عقب الخسارتين المتتاليتين امام الزوراء والطلبة ويخرج امام جمهورة بنتيجة متميزة واستثنائية وقبلها العودة واستعادة دورةفي المنافسة وظهر في الجاهزية ولعب من اجل الفوز وهو ما حصل عندماأنهى الشوط الأول متقدما بهدف المحترف اوكوي د46 قبل ان يضيف جاسم محمد الهدف الثاني والمباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة د95 عندما لجا للدفاع في الشوط الثاني وغلق المنافذ للحد من المد الهجومي للجوية والانتقال بكل ثقلة وضغط يكل قوةاملا بادراك التعادل لكنه فشل لافتقادة التركيز والتسرع واللعب تحت ضغط النتيجة ولم يتمكن من اختراق الدفاع الصلب للاعبي اربيل الذين اعتمدوا على الكرات المرتدة وقاموا بالعمل المطلوب وحسم المهمة بافضل طريقة والقضاء على امال الجوية بالهدف القاتل وقبلها سير الفريق المباراة امام فريق متكامل لكن تفكيرة انصب على النتيجة التي اربكت حسابات مؤمن سليمان في العودةبالمباراة ويعلم ان الشرطة تغلب على زاخــــو واستعاد الصدارة ما جعلة والفـــــريق يعـــــــانون كثيرا وليخرجوا من الباب الضيق ويخسروا الشيء الاهم الصدارة الحدث الذي ادمى قلوب الانصار وهذة المرة الفارق نقطـــــتين ومؤكد سيواجه صــــــعوبات حقـــــــيقية لاستعــــــادتها وربما قد يصطدم بتحديات الفرق والخروج بنتائج غير متوقعة رغم ما يمتـــــلك من مجموعة متكاملة يتوجب عليها الوصول إلى أعلى مستويات اللعــــــب لما تبقى للفريق من مبــــــاريات وخوضـــــها بحذر شديد لان الامور تتطـــــــلب عدم التــــــعثر في ظل تصـــــاعد المنافسات امام صراع الصـــــــدارة وتحسين المواقع والبقاء وكـــــل شيء سيكون صعب أمام الكل والاصعب امام الجوية وقد تاتــــــي اكثر من مـــــفاجأة.

فوز النفط على الكرخ

حقق النفط فوزا مهما على الكرخ بثلاثة أهداف لهدفين للمحترف دينيس نجم اللقاء صاحب الهاتريك وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد تخطي نفط البصرة الاسبوع الماضي والرابع من اربع جولات بعد تغلبه على الطلاب في حصيلة ايجابية خلال اربع جولات قد تكون حلا لمشكلة البقاء بعدما انتزع الفريق ثلاث نقاط غالية في الأهمية امس الاول30 موسعا الفارق الى سبع نقاط مع الصناعة وسط احتدام صراع البقاء وعلى بعد نقطتين من القاسم و التطلع للخروج من منطقة المؤخرة في ظل الصحوة التي أتت في وقتها والتحول في انطلاقة جيدة من حيث الاداء والنتائج والسعي لتدارك اخطر فترات الدوري قبل أن يعود مدربة السابق باسم قاسم لتولي مهمة قيادة الفريق وتعول الادارة على خبرته في حسم هدف المشاركة حيث البقاء بعد تحقيق الخطوة النوعية على المنافس القوي الكرخ الذي يبدو افتقد لقوتة خلال الجولتين الأخيرتين كماافتقد للحلول بعد تعادلة مع الديوانية الاسبوع الماضي وسقط على عماه في الشعب ويبدو أن احمد عبد الجبار قلل من اهمية المنافس ليدفع الثمن غاليا حين تراجع الفريق للمركز الحادي عشر 42 وفشل في تعـــــويض تعثرة السابق وخرج منحنيا لان النفط انتهز الفرصة من خلال دور المحترف صاحب الاهداف الثلاثة الذي شكل مصدرازعاج للكتيبة الشبابيةوترجمةجهود الفريق بالأهداف الثلاثة والخروج بثاني افضل نتيجة منذ اربعة ادوار وهو المهم لان المنافس ظهر بخطوط مفككة وباداء سلبي .

الوسط ونفط البصرة

وفشل فريقا نفط البصرة و الوسط في استعادة توازنهما بعد خسارة الاول من الجوية وقبلها في عقر دارة من الطلاب ليخرج بتعادل بطعم الخسارة لأنه لم يحقق الافضلية كما كان منتــــــظرا منه في ظل ظروف اللعب والحالة المتدنية التي عليها نفط البصرة الاخ القدم من خسارة النفط في معقلة ما زاد الامر سوءا لان الفريق استمر بمركزة المتأخر الخامس عشر وسط ملاحقة القاسم وزاخو والنفط ولان بقية المباريات السبع ستكون اكثر من مهمة لجمـــــــيع الفرق لغرض تحسين المراكز وانهاء المسابقة في افضليـــــــتها فيما استمر نفط ا=لبصرة في مكانه الرابع عشر 37 مــــن مدة بعدما فشل في ايقاف نزف النقاط و تغير المسار في ملعبه وخارجه وفي اسوء فترة للـــــــفريق الذي لم يقدر على التخفيف من ضغط المنافسين وتحويل الامور لصالحة واستـــــعادة دورة كما كان في اغلـــــــب فترات الدوري.

فوز الديوانية

وعاد الصناعة بنتيجة مخيبة بخسارة الديوانية بهدف لهدفين لتتسع دائرة معاناته امام مهمة البقاء التي عرقلتها الخسارة وفوز النفط قبل سويعات ما زاد الطين بلة للمشاركة التي هي بدأت معقدة بوجة الفريق وزادها سقوطة امام المتذيل الذي حقق الفوز الثاني منذ بداية الدوري مقابل 23خسارة ولكم ان تتخيلوا الحظ الذي علية فريق الصناعة.