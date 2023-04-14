شابات: إرتداء العباءة الخليجية بات ضمن طقوس رمضان

أربيل تحتضن مهرجاناً للمجوهرات والساعات والنظارات

أربيل – أمجاد ناصر

وانت تتناول الافطار في احد المطاعم السياحية في محافظة اربيل , تستمتع بالاجواء الروحانية للرقص الصوفي مع الابتهالات الدينية الخاصة بهذا الشهر الفضيل , فيما يفضل الاخرون الاستماع الى الفرق الموسيقية مع الانغام التراثية لأعادة ذكريات الماضي الجميل .

وتنتشر البازارات الخاصة لشهر رمضان في اغلب المطاعم و المولات و المتنزهات و المجمعات السكنية وتلاقي اقبالا وحضورا واسعا من قبل المواطنين المهتمين باقتناء الاشغال و الصناعات اليدوية و المواد الغذائية البيتية , فيما تختلف بعض المطاعم بأستضافة مهرجانات خاصة للمجوهرات و الاكسسوارات الثمينة و العباءة الخليجية التي تتصدر الطلب عليها .

وقال علي العلي منسق مهرجان المجوهرات و الساعات و النظارات في احد مطاعم أربيل( يعد هذا المهرجان من اجمل الاحداث في أربيل خلال شهر رمضان المبارك من خلال استضافة كبرى الشركات المتخصصة في المجوهرات والعطور والساعات والنظارات الشمسية والملابس والأقمشة الفاخرة , بهدف استمتاع المواطنيين و استقطابهم عند تناولهم وجبة الافطار مع الموسيقى التراثية والرقص والانشاد الصوفي , ثم التسوق من نفس المكان افضل من مغادرة المكان لاخر في وقت الازدحامات و هدر الوقت , لان الاغلبية يتماشون مع عصر السرعة من باب اصبح المواطن يفضل ان يقتني ما يحتاجه من مكان واحد و ليس من تعدد الاماكن مثل المولات يجد اغلب السلع التجارية و المواد الغذائية فضلا الى المطاعم ).

اعمال جميلة

كما اكدت الموديل نور الزبيدي(ان اجمل ما معروض و يثير الاعجاب هو الاعمال الجميلة للمجوهرات و العباءة الخليجية التي ترغبها اغلب الفتيات والسيدات في شهر رمضان لارتدائها بعد ان كانت الاغلبية تحضر الى البازرات للتصوير بها ونشرها بصفحات التواصل الاجتماعي ، و على الرغم أن هذه العباءة تنتشر في الدول الخليجية و ايضا في محافظة البصرة إلا أنها انتشرت بكثافة في جميع المحافظات العراقية لرغبة الفتيات بارتداؤها ضمن الطقوس الرمضانية لتضفي جمالا و تميزا للفتيات).

فيما يشير عبد القادر حميد , مندوب إحدى الشركات لصناعة النظارات(وجدت النظارت أساسا لحماية العين وخاصة الشبكية من الشمس و الحرارة والغبار , و اكثر من يستخدمها الشباب تماشيا مع الموضة او ( الكشخة ) ومن الخطأ لبس النظارات الشمسية في اي وقت كما نلاحظ العديد من الشباب يستخدموها في الليل او داخل البنايات اقصد كالمول و المحال التجارية لأن هذا يؤثر على العين في الأماكن غير المخصصة لارتدائها عكس النظارات الطبية التي يرتديها الشخص حسب تشخيص طبيب العيون ).

كما تضيف جندا عزيز , مندوبة لشركة احدى صناعات الساعات السويسرية (تتفاوت أسعار الساعات السويسرية من 150 الف دينارعراقي الى 40 الف دولار والاخيرة مرصعة بالمجوهرات على الرغم من وجود الساعة في جهاز الموبايل الا ان محبي الساعات لا يستغنون عنها.

واكثر من يرغب بالساعة هم الشباب وخاصة شباب الموديل او من يستخدمها ضمن (الستايل) ونادرا ما تقتنيها الفتيات , و حتى الهدايا المتبادلة بين الأصدقاء أغلبها ساعات رجالية ونادرا ما تكون الساعة هدية للزوجة أو الحبيبة عكس السنوات السابقة التي كانت الساعة النسائية تتربع على عرش الهدايا ربما الاكسسوارات و الحلي الذهبية أو أجهزة الموبايل أصبحت الأرغب للفتيات لأنها ترتدي الاساور في اليد تغنيها عن الساعة ).