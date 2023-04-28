أربيل تجتاز الجنوب وفوز البيشمركة على الشرطة بدوري الطائرة

بغداد- الزمان

جرت مباراتين ضمن التجمع الأخير لمنافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز. ففي المباراة الاولى حقـــــــق فريق نادي اربيل فوزاً مستحقاً على المتصدر فريق نادي غاز الجنوب بثلاثة اشواط مقابل شـــــوط واحــــــــــد 25-21 ،15-25 ،25-17 ،25-22 وبهذا الفوز اشعل اربيل أجواء المنافسات في التجمع الأخير من المربع الذهبي. جرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد. وفي ثاني مباريات التجمع الأخير من المربع الذهبي فريق البيشـــــــــــــمركة يتجاوز الشرطة بثلاثة أشـــــــــــواط مقابل أثنــــــــين 20-25، 19-25، 25-21، 19-25، 15-9. وكان البيشمرگة اختتم مشواره بالتجمع الثالث بانتصار مستحق على الشرطة بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو الاتي 25-18 , 25-21 ، 25-20.

وضمن التجمع الثالث ايضاً فاز غاز الجنوب على أربيل بثلاثة اشواط لواحد وكــــــــــانت نتيجة الاشـــــــــواط 25-22 ، 20-25 ، 30-28 ، 25-14.