أربعين عاماً وحديث الموازنة ونقاء الإعلام – عبد الجليل سعيد حمادي

كثيرة هي الذكريات والمناسبات التي ربطتني بها ، تعود بعضها الى سبعينات القرن الماضي ، وأخرى الى الايام التي سبقت ماحدث في مثل هذا الايام قبل 51 عاماَ والذي سبقه والذي اصطدمت به مع رئيس شركة نفط العراق (I,p,c) اذ كنت احد خمسة زملاء نتلقى التدريب والمشاهدة في حقول النفط الممتدة من (كي1) الى الحدود العراقية السورية، كان يرافقنا (موظف عراقي بالجنسية) يستهزء بنا عندما كان يقدمنا الى المدراء العاميين الذين كانوا يديرون الحقول النفطية… لقد كرر ذلك عند تقديمنا الى ستوك ويل ، لقد استغرب السيد ستوك ويل من كلمة (مسوقين)!؟ نعم كان الاستغراب واضحاً على جبينه (غير النظيف) مستفسراً ماهذا ! مسوقين ؟! اجبته نعم نحن مسوقين؟ هذا هو نفطنا وسنقوم بتسويقه الى المصافي العالمية بسعر عادل لا كما يعتقد السيد ستوك ويل ان من وراء القرار هو قتل ( بطة تبيض ذهباً للعراق) اجبته لاخير في هكذا بطة تعطي عشرة عطائها وابناء العراق جياع وبعدها كنت اتابع المفاوضات التي قادها المرحوم (مرتضى الحديثي) مع شركات الامتياز والتي انتهت بتأميم حصتي امريكا وبريطانيا في اليوم الاول من حزيران 1972 وتأجيل تأميم حصة C.F.P الفرنسية الى الاول من اذار 1973 تحسباً للاحتياط من ردود فعل شركات الامتياز .

ان فلسفة الغرب يعتقدون بأن النفط المستخرج هو نفطهم لكنه تدفق في ارضي العراق في شماله ووسطه وجنوبه ، لقد سمعت هذا الحديث بين امريكياً وبريطانيا في مدريد اذ كنت جالس بالقرب منهما وقد وجه لي احدهما سؤالا ماذا تتوقع بعد تسلم العراق ماينتج من النفط ابلغتهما باني وزملائي اينما نحل تفرش لنا (الزولية الحمراء) . ردهم لي سيأتي يوماً تفرش شوارعكم بدماء حمراء ابلغتهم لا سامح الله ارجو من خالقي لا يحقق حلمكم.. مما يلي تعليقي على امرين:

أ- الاعلام: ان مهمة الاعلام عموماً هو ترسيخ قيم السماء على الارض بفضح اساليب الفاسدين في الارض ولابد لي ان انصح شبكات الاعلام ومكاتب الاعلام في وزارات دولة السيد السوداني او المنظمات الشعبية السير بهذا الاتجاه حتى لو تقاطع ذلك مع رغبة الوزير الذي يقود الوزارة المعنية.

ب- الموازنة: يبقى تأثير نمط اسعار النفط الخام ومخرجاته على الموازنة الاتحادية قائماً للاعوام 2022 صعوداً ، اذ كان الوطن العراقي! مجزءاً ، عند تسلم دولته لقيادة البلاد ثلاثية الابعاد متمثلة:- (بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي) وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال والحكومة التي تبعتها والحقب التي تلتها ابقائهما عاجزين قانوناً على تمرير الموازنة الاتحادية لعامي 2020، 2022.

لذا ادعو الى موازنة فصلية تعتمد المعدل الموزون لأسعار النفط لاسواق العراق الثلاثة – اوربا – الشرق- الامريكتين للخروج بارقام قريبة للواقع كونه ان هنالك ثابت ومتحرك الثابت هو الانتاج والمتحرك الاسعار لان اعتماد سعر لكامل السنة يظهر عجز في الفصل الأول ووفر في الفصل الاخير مما دعى للجنة المالية في البرلمان عدم التوصل الى حل من خلال 23 جلسة لكن خبرتي التي تراكمت لـ(44) عام يمكن حل الموضوع ( حجم الايراد) خلال 23 ساعة دون زيادة الانتاج وتقليص النفقات اذ من يستطيع ادارة الثروة الهيدروكاربونية يجب ان تتوفر به (3) صفات : (الاستخراج، التصنيع، التسويق، وان افضل من ادار وزارة النفط منذ 9 نيسان / 2003 يعرف اثنان مما تسبب في تراجع صناعة وتجارة النفط بخطة متسارعة الى الخلف عدى وزارة السيد علاوي الذي اتمنى له الشفاء العاجل. ان ماجئت به هو كوني احد مؤسسي تسويق النفط في بداية السبعينات وتراكمت خبرتي خلال (44) عاماً مما دعاني للكتابة كرجل ميدان. كما ارجو من دولة رئيس الوزراء المحترم عدم اهمال الاحتقال بهتين المناسبتين العزيزتين كما فعل بذلك رؤساء الحكومات السابقة التي لا تهتم ا صلا الا بمصالح احزابها الذين يتم اختيارهم من قبل كتلهم (بطريقة الطرة والكتبة والخيرة) عدا انفار يعدون على عدد الاصابع كنت التمس منهم الحرص على اخراج موازنة ينتظرها الجميع بولادة طبيعية لا قيصرية.

{ استشاري استراتيحي لتسويق النفط

عاش العراق