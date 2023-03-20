أربعة محترفين يلتحقون بصفوف منتخبنا الأولمبي في معسكر الدوحة

بغداد – الزمان

التحقَ امــــس اربعة لاعبين محترفين بصفوف منتخبنا الاولمبي الذي سيشارك في بطولة الدوحة الدولية للفترة من 22 ولغاية 29 من الشهر الحالي.ووصل الى العاصمة القطرية الدوحة، كل من اللاعبين هاني نصير لاعب نادي تريلبورغ السويدي و ماركو فرج، لاعب نادي ستومسجوديست النرويجي ويوسف الإمام لاعب نادي مالمو السويدي، وكذلك مانويل ايليا المحترف في نادي تفينتي انشخيده الهولندي وكان في استقبال اللاعبين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة واداري المنتخب صباح مجيد.