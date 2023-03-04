أربعة لاعبين عراقيين يتأهلون للمربع الذهبي لبطولة العرب بالمواي تاي

بغداد- الزمان

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك، تأهل أربعة لاعبين عراقيين للمربع الذهبي في البطولة العربية الجارية أحداثها في أبو ظبي الاماراتية.

وقال علك في تصريح صحفي اللاعبين الاربعة الذين تأهلوا للمربع الذهبي هم أحمد محمود، وعمر عبد الجبار، ونور الحسين قاسم، وحسين سالم.وأضاف علك أن سبعة عشر دولة عربية تشارك في البطولة ولاعبي منتخبنا تألقوا وتمكنوا من حسم كل المواجهات لصالحهم بجدارة، مبينا أن اللاعب العراقي ياسين كاظم بوزن 75 كغم أخفق بالتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية بالمواي تاي في أبوظبي بعد خسارته امام التونسي صهيب ساكيك.وكان وفد المنتخب العراقي وصل قبل يومين إلى الإمارات للمشاركة في البطولة العربية الجارية حاليا في الامارات.

وعلى صعيد اخر جرت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كرة الصالات للسيدات.

ففي اللقاء الاول فاز فريق القوة الجوية على فريق نادي راوندوز بنتيجة 6-0.كما فاز فريق نادي نفط الشمال على فريق نادي بلادي بنتيجة 6-0.وبعد انتهاء الجولة الثامنة تصدر فريق نفط الشمال ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة يليه القوة الجوية ثانيا برصيد 15 نقطة، ثم الزوراء ثالثا برصيد 10 نقاط.