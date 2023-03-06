أربعة أوسمة للعراق ببطولة العرب للمواي تاي

بغداد – الزمان

حقق المنتخب العراقي للمواي تاي أربعة أوسمة ببطولة العرب للعبة والتي اختتمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علگ في تصريح صحفي ان اتحاده شارك بستة لاعبين بمنافسات الرجال ولاعبتين إثنتين بمنافسات النساء.وبين علگ ان اللاعب احمد محمود حقق الوسام الفضي بمنافسات وزن 51 كغم، فيما أضاف زملاؤه حسين سالم ونور الحسين قاسم وعمر عبد الجبار على ثلاثة أوسمة نحاسية لرصيد العراق في منافسات أوزان 71 . 67 و 60 كغم على التوالي.تجدر الاشارة الى ان 170 لاعباً ولاعبة شاركوا في منافسات بطولة العرب للمواي تاي مثلوا 17 بلداً عربياً.